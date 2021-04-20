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急鑿水井開發水源 高市府：非地層下陷區

中央社 / 高雄20日電

水情拉警報，為免水情更嚴重，高市府攜手水利署加速開鑿60口井，市府水利局長蔡長展今天指出，鑿井的位置在大樹區高屏溪沿線，當地有豐沛的水量也不是地層下陷區。

高雄市目前是減量供水的橙燈水情燈號，為免進入紅燈「供5停2」的局面，市府攜手水利署積極開鑿60口井，盼於6月底還能夠維持水情橙燈。不過，大量鑿井工程受關注，有民眾擔心是否會影響地層安全。

蔡長展在市政會議後接受媒體聯訪指出，鑿井的水量都送到澄清湖，鑿井位置在大樹區、高屏溪沿線，當地有豐沛的水量，不是地層下陷區；再者，市府取水後也會做觀察。當地地層結構是軟礫石、沙層，有豐沛的地下水資源，開鑿井深約百米，安全上沒有問題。

他還指出，市府預計每個星期會達到完成8口井的目標，5月底會完成30口井的開鑿；即至5月底，每天會達到12萬噸的水送到澄清湖。

開源方面還在高屏溪、曹公圳沿線置放移動式抽水機，並把地面水補給到澄清湖。

高雄市努力抗旱開源也兼顧防汛，水利局針對河道清疏做盤點。蔡長展表示，高雄市已有75座抽水站及截流站，移動式抽水機有134台，另外中小型抽水機也有146台，水利局已展開抽水機組設備檢查，盼於汛期可以發揮最大功效。

澄清湖 高屏溪 高雄市

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