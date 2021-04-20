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台北為何不缺水？學者揭翡翠水庫「超前部署」3關鍵

高屏溪沿線鑿井30口安全有疑慮？高市府：非地層下陷區

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市水利局長蔡長展（右）表示，鑿井地區沒有地層下陷問題。記者徐如宜／攝影
高雄市水利局長蔡長展（右）表示，鑿井地區沒有地層下陷問題。記者徐如宜／攝影

高雄旱象持續，高市府在高屏溪沿線開鑿30口井，外界質疑引發地質安全疑慮。高雄市府水利局長蔡長展今天表示，鑿井位置在高屏溪沿線水量較充沛處，非屬地層下陷區，安全處有問題。

蔡長展表示，市政府在大樹進行相關鑿井工作，這些鑿井的水量將運送到澄清湖。目前在鑿井的位置是在大樹高屏溪沿線，此處有比較充沛的水量，區域並不是所謂的地層下陷區，鑿井取水也會做一些觀察，在安全上沒有問題。預計進度每星期會達到完成8口井，在五月底前至少達到30口井的供應。

另外在高屏溪在曹公圳沿線，水利局也會用移動式抽水機，把地面水的部分運送到澄清湖，此部分目前也在順利進行。

「水利局除了在抗旱，也積極著在做今年的防汛整備。」蔡長展說，在河道的清疏，也依照那個每年度進行詳細的調查，急需要做一些清淤的河道長度，都有做一些盤點。開口契約的廠商已經進行區域排水中、小排做清淤工作，還有就是比較看不到的箱涵內，清淤的困難度比較高。

蔡長展表示，抽水站部分已經達到75座移動式，抽水機在每年度汛期的使用率非常高，所以目前在這些抽水機組的設備也做一些定期的檢查，4月底前會做詳細的複查，在下雨時才能發揮最大功效。

高屏溪 地層下陷

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