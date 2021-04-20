高雄輕軌屢遭撞 交通局設電子看板提醒「禁止左右轉」
高雄輕軌大南環需依號誌行駛，交通局在凱旋二路與四維一路口新增電子看板，直行綠燈亮起時，電子看板會配合顯示「禁止左右轉」，提醒用路人，避免違規轉向與輕軌發生碰撞。
高雄輕軌大南環今年1月12日通車營運，用路人未遵守相關交通號誌指引，至今已發生5起與輕軌碰撞事故。
交通局分析，觀察輕軌路口事故原因，多是用路人對直行箭頭綠燈認識不足，在直行箭頭綠燈時違規左右轉，而與輕軌發生碰撞。
交通局除加強宣導用路人行經路口務必依照號誌燈號指示行駛，今也新增設置電子看板，在路口直行綠燈亮起時，電子看板配合顯示「禁止左右轉」，明白告訴用路人可以直行、不可以違規左右轉。
交通局在凱旋二路與四維一路口新增電子看板，配合直行箭頭綠燈提醒用路人禁止左右轉，避免再發生車輛違規轉向與輕軌列車碰撞；未來將在輕軌凱旋二路段沿線其他路口增加設置。
交通局呼籲用路人確實遵守交通管制措施，結合市府未來將建置的智慧軌道運輸與5G、AIOT、車聯網技術系統，共同提升輕軌沿線路口行車安全。
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