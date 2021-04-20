快訊

台北為何不缺水？學者揭翡翠水庫「超前部署」3關鍵

高雄輕軌屢遭撞 交通局設電子看板提醒「禁止左右轉」

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄輕軌屢遭撞，交通局設電子看板提醒禁止左右轉。圖／高雄市交通局提供
高雄輕軌屢遭撞，交通局設電子看板提醒禁止左右轉。圖／高雄市交通局提供

高雄輕軌大南環需依號誌行駛，交通局在凱旋二路與四維一路口新增電子看板，直行綠燈亮起時，電子看板會配合顯示「禁止左右轉」，提醒用路人，避免違規轉向與輕軌發生碰撞。

高雄輕軌大南環今年1月12日通車營運，用路人未遵守相關交通號誌指引，至今已發生5起與輕軌碰撞事故。

交通局分析，觀察輕軌路口事故原因，多是用路人對直行箭頭綠燈認識不足，在直行箭頭綠燈時違規左右轉，而與輕軌發生碰撞。

交通局除加強宣導用路人行經路口務必依照號誌燈號指示行駛，今也新增設置電子看板，在路口直行綠燈亮起時，電子看板配合顯示「禁止左右轉」，明白告訴用路人可以直行、不可以違規左右轉。

交通局在凱旋二路與四維一路口新增電子看板，配合直行箭頭綠燈提醒用路人禁止左右轉，避免再發生車輛違規轉向與輕軌列車碰撞；未來將在輕軌凱旋二路段沿線其他路口增加設置。

交通局呼籲用路人確實遵守交通管制措施，結合市府未來將建置的智慧軌道運輸與5G、AIOT、車聯網技術系統，共同提升輕軌沿線路口行車安全。

高雄輕軌

延伸閱讀

台南捷運路網擴大 經費增至7倍

議員建議高雄計時收費減收10元 交通局允評估

台南捷運路線又改了 優先部分增加兩條路線

AI交通號誌成趨勢　北市違規件數少5成

相關新聞

高屏溪沿線鑿井30口安全有疑慮？高市府：非地層下陷區

高雄旱象持續，高市府在高屏溪沿線開鑿30口井，外界質疑引發地質安全疑慮。高雄市府水利局長蔡長展今天表示，鑿井位置在高屏溪...

高雄輕軌屢遭撞 交通局設電子看板提醒「禁止左右轉」

高雄輕軌大南環需依號誌行駛，交通局在凱旋二路與四維一路口新增電子看板，直行綠燈亮起時，電子看板會配合顯示「禁止左右轉」，...

翻轉城市美學 屏東縣府多項創意設計作品國際發光

屏東縣政府近年來推出多項創意設計作品在國際舞台大放異彩，不論是城市美學、平面設計與形象影片，陸續有6個作品在美國、德國、...

高雄停車收費減10元 交局允評估

高雄多位議員反映停車空間不足，建議計時收費第一小時從30元降至20元，也能提高周轉率。交通局長張淑娟允諾設法解決停車格不...

QR Code帶長輩回家 朱立倫、陳其邁為公益同框

高雄市失智長輩有3萬多人，走失事件層出不窮，國民黨前主席朱立倫創辦「銀光未來創新協會」，結合QR Code科技製作小貼紙...

來高雄 看見「最美的一天」

C MUSICAL與聯合數位文創共同主辦的原創音樂劇《最美的一天》本月23、24日將在高雄大東文化藝術中心上演。全劇無對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。