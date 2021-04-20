翻轉城市美學 屏東縣府多項創意設計作品國際發光

屏東縣政府近年來推出多項創意設計作品在國際舞台大放異彩，不論是城市美學、平面設計與形象影片，陸續有6個作品在美國、德國、荷蘭、日本等國際性設計競賽榮獲多項獎項，「屏屏挑戰 屏屏獲獎」不僅讓國際見證屏東的蛻變，更讓世界看見屏東的軟硬實力。

屏東縣政府表示，縣府近年來發行推出作品，頻獲國際肯定，今年初開幕的屏東縣民公園以「Heito 1909」參加美國繆斯設計獎（Muse Design Awards），在全世界3942件的參賽者中，榮獲景觀類「公園與開放空間」項目首獎殊榮；2019臺灣設計展在屏東推出的「超級縣政」廣告海報作品，除了已在2020年榮獲德國紅點設計、東方設計奧斯卡的日本優良設計兩座大獎肯定，今年再奪德國IF設計金獎。

縣府去年發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，恆春在地月琴傳人為題，收錄「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，此張專輯獲得「荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎，讓恆春半島的歌聲傳頌到世界。

屏東縣府推出年度觀光影片「Where？」在去年年底榮獲「美國高峰創意大獎」銀獎，年度形象影片「屏東，總是多一度」在今年第3屆日本國際觀光影像節（JWTFF，Japan World’s Tourism Film Festival）獲得東南亞「Good Film」獎項；「全中運在屏東」識別設計與全中運吉祥物「驕仔」，也在今年荷蘭設計獎（Indigo Design Awards 2021）分別獲得LOGO類銀獎、品牌類銅獎及角色設計類銀獎、社會變革類-角色設計銀獎殊榮。