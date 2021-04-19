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環團批高雄鋼鐵業空汙排放標準寬鬆 環保局：全國最嚴

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
美濃愛鄉協進會理事長李永龍表示，底灰的量持續增加，增加開闢事業廢棄物掩埋場的壓力。圖／地球公民基金會提供
美濃愛鄉協進會理事長李永龍表示，底灰的量持續增加，增加開闢事業廢棄物掩埋場的壓力。圖／地球公民基金會提供

高雄市環保局今天召開「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」草案第二次公聽研商會，出席環團認為對鋼鐵業空汙排放標準太寬鬆，高屏民眾無法接受。高雄市環保局表示，這是參考環保署最佳可行控制技術為基準訂定加嚴標準，與台中市鋼鐵業空氣汙染物排放標準相較，15項管制項目中有9項較為嚴格，已為全國最嚴格的管制標準。

地球公民基金會、美濃愛鄉協進會、大社環境守護聯盟、南部反空汙大聯盟代表出席公聽會，市議員林于凱也到現場。

鋼鐵業排放的空氣汙染物在固定汙染源中占比相當高，根據環保局資料，109年高雄市全市排放量，鋼鐵業設施空氣汙染排放的粒狀物占37%、硫氧化物占35%、氮氧化物占19%，是高雄市汙染排放的主要來源之一。環團指高雄市環保局第二次提出的草案排放標準，對於既存汙染源的管制居然比第一次提的草案更為寬鬆。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，目前的草案包括排放量相當高的燒結爐排放的粒狀汙染物、硫氧化物、氮氧化物排放標準，都大幅放寬，甚至連世紀之毒戴奧辛都放寬。在現行草案中，鋼鐵業氮氧化物排放總量4723噸中減量137噸，僅占總量的2.9%；粒狀物排放總量的1788噸中減量51噸，也只占總量的2.85%，改善幅度過小，令人難以接受。

美濃愛鄉協進會理事長李永龍說，即使排放標準管制加嚴，排放捕捉仍需用到生石灰，底灰的量持續增加，增加開闢事業廢棄物掩埋場的壓力。

大社環境守護聯盟成員江文宏指出，環保局從頭到尾都沒有說明在此排放標準下，對於民眾健康的影響為何？只站在廠商的立場、可行性，來規定排放標準，導致排放標準可以帶來的減量效益太低、時程太久。

環保局空噪科說明，「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準」草案是參考環保署最佳可行控制技術為基準訂定加嚴標準，與台中市鋼鐵業空氣汙染物排放標準相較，15項管制項目中有9項較為嚴格，已為全國最嚴格的管制標準。環保局已於101年5月3日訂定「高雄市鋼鐵業燒結工場戴奧辛管制及排放標準」，將戴奧辛排放標準由1.0ng-TEQ/m3加嚴至0.5 ng-TEQ/m3，這次修正草案針燒結工場及電弧爐，將於法規日發布後1年加嚴至0.4 ng-TEQ/m3，法規日發布後3年再加嚴至0.3 ng-TEQ/m3，已較台中市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」所定戴奧辛管制標準0.4 ng-TEQ/m3嚴格。

環保局表示，針對中鋼公司已採取輔導方式促使提前降低排放，近年已執行2~4號燒結工場增設脫硫設備、脫硝設備及轉爐工場執行集塵設備更新工程等，就空汙減量效益已達粒狀物每年678公噸、硫氧化物每年4614公噸，及氮氧化物每年925公噸。本次加嚴標準為分3年2階段逐步加嚴，促使中鋼逐步汰換設備或加強防制設備效能。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，目前的草案的排放標準大幅放寬，令人難以接受。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會副執行長王敏玲表示，目前的草案的排放標準大幅放寬，令人難以接受。圖／地球公民基金會提供

高雄市 空氣汙染 戴奧辛

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