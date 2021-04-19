高市協助海軍污水處理 112年完成納管

高雄市左營區有海軍重要基地，基於維護軍港環境衛生，市府代辦軍區污水建設工程，預計112年完成納管，高市府水利局今天表示，6期工程完工後，每天可以處理7000噸污水。

水利局指出，長久以來，軍區污水以放流方式處理，基於環保衛生的維護等，市府水利局受託代辦污水處理，並分6標辦理，預計112年完成，污水都將導入楠梓污水處理廠。

高市府副市長林欽榮今天偕同少將龍李坤等人視察污水納管工程進度，並允諾相關工程會如質如期並做到零災害，將基地污水全數納管，以改善軍港環境衛生，提升基地內、外生活品質。

水利局是於106年3月和軍方簽署「左營基地污水下水道建設推動合作備忘錄」，受託辦理海軍基地污水下水道建設工程，污水集水面積約633公頃，工程分6標執行，工程經費約新台幣11.5億元，目前已有4標施工中，另2標規劃設計中，全案112年6月完工。

水利局表示，左營海軍基地和旗津營區污水納入公共污水下水道後，可以改善基地內、外環境衛生品質及減輕港區水質污染等，尤其可以杜絕軍區污水進入市區排水，有助於環境衛生升級。