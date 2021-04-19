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珊瑚產卵將至 海生館墾管處連續3天線上直播

中央社 / 屏東縣19日電

農曆媽祖生日前後，墾丁海域迎來珊瑚產卵年度盛事。國立海洋生物博物館今天表示，首度與墾丁國家公園管理處合作，將於5月3日至5日，每晚9時到9時30分直播珊瑚產卵影像。

海生館表示，墾丁國家公園海域內的珊瑚種類超過500種，包含各式石珊瑚與軟珊瑚，每年在農曆媽祖生日前後，墾丁海域迎來每年度盛事珊瑚產卵。

海生館表示，由於珊瑚不具備護幼能力，為增加後代存活率，因此採取集體產卵模式，透過卵海戰術，在固定的幾天內將卵子及精子排放出來，增加受精與存活機率；每年集體釋放的過程讓海底盡是各色的精卵，如同海底星空般吸引大量的潛水愛好者到墾丁海域目睹珊瑚產卵。

海生館表示，去年珊瑚產卵直播，透過海生館臉書官方粉絲團，線上吸引超過9萬人次觸及，今年度擴大與墾丁國家公園管理處、聯合新聞網合作，在墾丁珊瑚礁保育週5月3日至5日，連續3天每晚9時至9時30分，將珊瑚產卵的實況結合專業及科普知識傳遞給大眾。

珊瑚 墾丁 國家公園

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