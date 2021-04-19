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高雄中博高架橋拆除完成 歷史回憶願景館8月挪移回娘家

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
象徵高雄車站歷史回憶的願景館回娘家將於8月啟動作業，111年1月完成定位。圖／高雄市府工務局提供
象徵高雄車站歷史回憶的願景館回娘家將於8月啟動作業，111年1月完成定位。圖／高雄市府工務局提供

高雄市中博高架橋今年2月27日起拆除引道，3月8日站西路通車，主橋4月5日前全數完成拆除，副市長林欽榮與民代今天聽取交通部鐵道局南部工程處說明，預告願景館回娘家將於8月啟動作業，111年1月完成定位。

交通部鐵道局南部工程處指出，中博高架橋在施工團隊及市府團隊的合作下，原訂引道拆除工期從2個月縮短為9天，整體拆除工程包含中間主橋體，也吸取引道拆除的經驗，利用工序、工量調整等方式，以最短工期將原訂6個月縮短至不到2個月完成拆除，降低施工對周遭交通衝擊及地區生活的影響。南工處也開始著手進行願景館的遷移抬升，及後續站東路的開闢準備作業。

林欽榮表示，站西路自3月8日開通至今，以往行駛中博高架橋的車輛已經回流約90%，目前觀察站西路的通車還是維持順暢，甚至比以往由同盟路經中博高架橋至七賢路所需花費的時間更少，代表之前將站西路由4線道改為6線道的策略是正確的選擇。中博高架橋原訂全數拆除時間是在5月9日前完成，現在甚至比預期時間提前1個月，進度大幅超前。

林欽榮說，中博高架橋拆除後，高雄車站發展正式邁入新篇章，象徵高雄車站歷史回憶的願景館回娘家也即將啟動，後續館體挪移期間，市府與交通部鐵道局也將規劃一系列活動，將邀請市民共同參與喚起對城市的情感與記憶。

工務局長蘇志勳強調，願景館回娘家及站東路111年9月開通，全新的高雄車站將以嶄新風貌與市民再次見面，市府也會全力協助交通部鐵道局南部工程處，讓高雄市鐵路地下化工程的最後一哩路儘快完成。

高雄市中博高架橋今年2月27日起拆除引道，3月8日站西路通車，主橋4月5日前全數完成拆除。圖／高雄市府工務局提供
高雄市中博高架橋今年2月27日起拆除引道，3月8日站西路通車，主橋4月5日前全數完成拆除。圖／高雄市府工務局提供
象徵高雄車站歷史回憶的願景館回娘家將於8月啟動作業，111年1月完成定位。圖／高雄市府工務局提供
象徵高雄車站歷史回憶的願景館回娘家將於8月啟動作業，111年1月完成定位。圖／高雄市府工務局提供
高雄市副市長林欽榮與民代聽取交通部鐵道局南部工程處說明，預告願景館回娘家將於8月啟動作業，111年1月完成定位。圖／高雄市府工務局提供
高雄市副市長林欽榮與民代聽取交通部鐵道局南部工程處說明，預告願景館回娘家將於8月啟動作業，111年1月完成定位。圖／高雄市府工務局提供

高架橋 高雄市 林欽榮

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