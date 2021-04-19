國際獅子會捐贈救生艇 澎湖救難協會添生力軍

國際獅子會300-D2今天捐贈一艘救生艇給澎湖縣救難協會，將直接投入海上救難、救溺等行列。

國際獅子會300-D2今天在馬公案山碼頭捐贈救生艇，由總監陳文榮代表捐贈，由澎湖救難協會理事長洪協泰代表接受，並致贈感謝狀，縣府參議馬金足、議長劉陳昭玲與副議長陳雙全等人都到場感謝獅子會的善舉義行，澎湖消防局長許文光也感謝獅子會的善舉，將對救難協會協助救難等工作更具機動與時效。

洪協泰表示，澎湖四面環海，加上海上觀光活動，稍一不慎就會發生落海或溺水等意外，必須在第一時間展開搶救，但協會成立迄今有23年，原有的救生艇老舊，故障上架待修，去年向來訪的獅子會總監陳文榮反映，獲得應允捐贈一艘救生艇及設備，今天配合澎湖會授證活動進行捐贈，並擲吉下水操演。

陳文榮表示，今天捐贈的救生艇，船長5公尺，船體採深V字型的玻璃纖維打造，配置有100匹馬力與最新穎的救難儀器等設備，可全天候執行海上救難、救溺等功能。

澎湖救難協會近2年來，配合警消、岸巡等單位執行海上搜尋溺水、落海、跳海自殺、海底清除覆網、漁船擱淺與潛水訓練高達20餘件。