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金城公辦民營托嬰中心開始報名 5/7開幕

中央社 / 金門縣19日電

金門縣政府委辦的金城公辦民營托嬰中心今天開始報名，不少民眾登記，26日抽籤。縣府社會處表示，托育中心開幕典禮5月7日舉辦，要趕在母親節前夕送給年輕家長母親節好禮。

設在金城綜合社會福利館內的托嬰中心，由新北市嬰幼兒托育協會承辦，是金門縣第2家公辦民營托嬰中心，收2足月到未滿2足歲的兒童，名額限定25名。

住在水頭的黃姓夫婦一早帶著5個月大的孩子前來報名，黃先生說，家住在附近，托嬰中心離妻子上班地點也近，加上費用合理，是他選擇把孩子放在這裡托育的主因。

托嬰中心主任吳秀珍表示，收托第一順序提供16%（4名）名額優先收托弱勢家庭幼兒，如未達收托比例，得以一般家庭嬰幼兒遞補；弱勢對象包括中低收入戶家庭，以及發展遲緩或持有輕度身心障礙證明的嬰幼兒等。第二順位提供44%（11名）名額收托設籍在金城鎮一般家庭兒童，第三順位是提供40%（10名）名額設籍在其他鄉鎮的金門一般家庭兒童。

中心昨天舉辦說明會，民眾熱情參與，擠爆現場；中心人員說明招生流程、報名時間、資格，並解釋額滿採抽籤方式，同時開放參觀托嬰中心；看到優質環境與設施，民眾期待家中幼兒可以儘早入托。

縣長楊鎮浯重視家長的托育需求，在說明會之前由社會處長董燊、和金城鎮長李誠智等人陪同巡視環境與設施，要求一定要完善安全，讓家長減輕經濟負擔，無後顧之憂。

董燊表示，除了這處托嬰中心外，縣府在東沙社區也建置了托育家園，預計今年稍晚營運，將托收12名幼兒。

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