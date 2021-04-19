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朱立倫贈銀光守護貼 手機掃描幫高雄失智長輩回家

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
兩味老奶奶盛裝出席捐贈活動，97歲楊奶奶（右）將守護貼黏在手臂上。記者徐白櫻／攝影
兩味老奶奶盛裝出席捐贈活動，97歲楊奶奶（右）將守護貼黏在手臂上。記者徐白櫻／攝影

全高市約有3萬多名65歲以上失智人口，長輩走失案件層出不窮。「銀光未來創新協會」結合QR Code科技製作貼紙，手機掃描後立即可連絡家屬，身兼創辦人身分的國民黨前主席朱立倫今天南下高雄，贈送600份銀光守護貼給市長陳其邁。社會局表示，守護貼提供失智共照中心、失智照顧據點及社區照顧據點等單位，失智長者家屬可申請試用。

朱立倫率協會人員到高雄仁愛之家贈送守護貼紙，市長陳其邁出席活動，兩人互動熱絡，市府回贈茶葉、香蕉等高雄特產感謝協會人員。市府社會局指出，民國86年起開辦安心手鍊，幫助失智長輩找到家人，另有社區據點、日照中心等社區型及機構型單位提供多元照護服務。

失智長輩若戴安心手環，要靠縣市政府的聯絡窗口找家人，警方則靠人臉辨識系統找尋家人，一般民眾無法出力。銀光未來創新協會理事長許育寧表示，守護貼在管理系統建構失智長輩個人資料，請長輩將貼紙貼在隨身物品上，萬一走失或發生意外，旁人可用手機掃描協助聯絡家人。

贈送儀式後，朱立倫邀請97歲楊奶奶上台示範，拿起手機掃描楊奶奶手臂貼紙，手機連結頁面出現個資與家屬聯絡電話，立即可以回撥通報，過程只有短短數分鐘。

陳其邁表示，根據衛服部資料，全高市失智長輩至少有3萬人，銀光守護貼是一個全國性大型公益活動，感謝朱市長與高市府一同守護長輩，建構更安全的社會網絡。朱立倫說，透過科技讓守護貼更完善，每個長輩擁有一個專屬號碼，可以貼在皮包或一卡通，輕鬆幫失智長輩聯繫家人、找到回家的路。

國民黨前主席朱立倫（右）邀請長輩上台，用手機示範如何透過守護貼幫失智長輩找到回家的路。記者徐白櫻／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）邀請長輩上台，用手機示範如何透過守護貼幫失智長輩找到回家的路。記者徐白櫻／攝影
朱立倫（左一）與協會人員今天上午到高雄仁愛之家致贈 600份長輩守護貼，市長陳其邁（右一）代表接受。記者徐白櫻／攝影
朱立倫（左一）與協會人員今天上午到高雄仁愛之家致贈 600份長輩守護貼，市長陳其邁（右一）代表接受。記者徐白櫻／攝影

失智 朱立倫 陳其邁

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