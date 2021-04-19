水情拉警報 陳其邁祈雨：天助自助

南部水情拉警報，高市府攜手水利署加速開鑿水井60座，盼至6月還能維持水情橙燈，另方面盼大雨解旱象。市長陳其邁今天受邀祈雨強調天助自助，盼關聖帝君神威顯赫降甘霖。

陳其邁帶領水利、民政、農業及海洋等局處首長參加高雄意誠堂關帝廟祈雨法會並任主祭官，儀典循古禮，透過清香、五穀、肉乾逐一獻供誦讀祭文，全程約20分鐘，現場最後齊聲高喊「下雨」，盼天降甘霖為大地解渴。

陳其邁表示，天助自助，必要自己先做好準備之後，再靠一點運氣，盼神威顯赫普降甘霖、祈福平安抗旱成功。呼籲民眾共體時艱節約用水，至於限水造成不便，也向大家說抱歉。

他表示，目前市府配合水利署推動60座鑿井工程，預估開源每天可增加約29萬噸水源，盼到6月還能維持水情橙燈，不要進入「供5停2」局面。

高雄意誠堂關帝廟主委洪榮豐指出，關老爺在3月19日旨意今天祈雨，讓大地滋潤獲降甘霖；目前各行業都面臨水荒，如果雨下得越大，相信台灣就會越來越平靜。