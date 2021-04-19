議員建議高雄計時收費減收10元 交通局允評估

高雄市議會今舉行交通部門業務質詢，多名議員反映高雄停車空間不足，前鎮小港區則因大型停車格多，導致大型車多，讓居民備感威脅；有議員建議計時收費車格第一小時收費降10元，讓市民感受小確幸。交通局長張淑娟允諾評估解決停車問題及降低停車費率。

市議員陳致中今質詢指出，漢民地區是小港區的蛋黃區，但消費者停車一位難求，小港公有路外停車場共有528格，但漢民地區卻一格都沒有，要求交通局通盤檢討在漢民地區增設停車場，也有助減少違規狀況。

張淑娟表示，漢民地區屬於商業聚集地，目前以路邊格位為主，確實停車率高，會再想辦法盤點周邊公有閒置土地規畫設置停車場。

市議員陳麗娜則指，到今年2月底，高雄市有891個合法路外停車場，其中大型停車格位共約4690格，但光前鎮、小港區就占3374格、約72%，等於許多大型車輛停車幾乎都在前鎮小港，讓居民在交通上受到大型車威脅。

陳麗娜建議，在進行都市計畫同時，如考量會有大型車進出，就應同步規畫設置大型停車空間，比如規畫在大型工廠附近設置，才不會集中在前鎮小港，造成居民困擾。張淑娟表示，大車問題高雄需要面對解決，會與都發局討論評估設置大型車停車場問題。

市議員李柏毅認為，鐵路地下化後綠園道沿線，左營、高雄站周邊應打造複合式停車場，替市民爭取停車空間。張淑娟表示，鐵路沿線會整理停車供需，有合適公有土地，會朝BOT推動，降低財政負擔。

市議員林智鴻則指，高雄市停車收費方式有計時、計次和高費率，其中計時收費有約1萬5千格、占總格數31%，去年收入4億9千萬、占總收入一半，表示多數民眾選擇計時停車為主。而計時一小時收費30元，建議第一小時收費降10元變20元，增加周轉率，也讓市民有感小確幸。

張淑娟表示，停車費率不是目標，而是手段，在有限空間做最好利用，市長陳其邁去年宣布將收費時間從原本早上8點到晚上10點，縮短變成早上8點到晚上8點，而高雄停車收費算便宜，降低第一小時收費部分會回去檢討，做可行性評估。