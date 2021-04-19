後疫情台南餐宿收入增最多 高雄盼發展夜經濟吸人潮

後疫情時代，湧現觀光人潮明顯偏好具自然人文的非商業城市，高雄住宿餐飲業減35億2296萬8千元，議員建議利用國慶煙火在高雄，發展多元夜經濟活動吸引旅客留宿；也有議員指壽山觀光具差異化，應加強發展。觀光局長周玲妏表示，會把握國慶煙火把旅客留在高雄，設計高雄成為不夜城；壽山管理涉及多單位，會邀各單位進行規畫。

高雄市議會今進行交通部門業務質詢，市議員郭建盟解析後疫情時代全國營利事業銷售額與各縣市飯店住房長率消長，他表示，全國109年營利事業銷售額，發現台南住宿餐飲業在後疫情時代增15億2644萬8千元，全國最高，但高雄減35億2296萬8千元。

郭建盟說，出國國人以六都居民為主，但疫情無法出國，住在一線商業城市的國人在國內旅遊時，不想再到城市風貌同質性高的一線商業城市，因此後疫情時代觀光人潮，有偏好復具自然人文景致的非商業城市，依飯店住房率成長率高低，發現觀光財流向台東、花蓮、宜蘭、屏東、澎湖、南投與台南六縣市。

郭建盟建議高雄要搶觀光財，應順應國人旅遊偏好，從以往市區景點，調整為富天然人文內涵的舊高雄縣後山景致，利用後山秘境風貌，把人拉進來，再用多元夜經濟活動吸引旅客留宿高雄，把錢留下來。

郭建盟說，今年國慶煙火，高雄山河海港夜經濟徹夜經濟活動，融合巴黎白晝之夜玩到天亮概念，讓國慶煙火徹夜不眠，讓遊客體驗留宿高雄愈夜愈精彩的夜經濟實力。

周玲妏表示，從去年秋冬開始，不管高雄市民到後山花園半日，或南台灣民眾到後山兩天一夜，都有明顯上升，會持續努力後疫情的旅遊計畫與精進策略。

周玲妏並指，今年10月國慶煙火是高雄明年2月台灣燈會的起手式，從10月10日煙火開始，觀光局不會讓高雄觀光停歇喘息，國慶連假不讓旅客只看煙火，必須設計高雄成為不夜城，把旅客留在高雄。延遲退房會跟飯店溝通，技術上可克服。

市議員陳致中也說，高雄壽山得天獨厚，不輸澳洲雪梨港、香港維多利亞港、日本東京灣等知名夜景，但後天缺經營、欠栽培，實在可惜，建議市府重視，結合「夜經濟」發展，讓市民喜歡上壽山賞夜景，讓外來的觀光客把大港夜景列入夢幻必去的名單。

市議員黃柏霖指出，觀光必須有差異化，才能吸引遊客來高雄，壽山有許多秘境，近年陸續成為網美景點，逐漸打開名號，被山友暱稱柴山阿朗壹，他建議觀光局可評估規畫及行銷「柴山阿朗壹」，利用高雄秘境吸引觀光人潮。周玲妏表示，柴山涉及許多單位管轄，會邀相關單位實地走一趟，協調規畫行銷計畫。