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金門國家公園宣導 慈湖濕地非法漁網減少

中央社 / 金門縣19日電

金門國家公園管理處今天表示，每天都會派員巡查非法架設非法漁網，加上古寧頭區保育巡查員、國家公園警察每週或不定時巡邏，慈湖濕地非法架設漁網相對減少。

金管處表示，慈湖濕地蘊含豐富魚、蝦，吸引許多水鳥棲息覓食，更是許多候鳥度冬重要棲息地，是著名的賞鳥勝地；而雙鯉湖到慈湖之間也是歐亞水獺出現熱點，另外也是洄游性魚類的育幼場。

金管處副處長鄭瑞昌表示，濕地內過度捕撈，將使湖中生態資源耗竭，威脅仰賴慈湖濕地作為棲地的生物生存，導致濕地生態系食物鏈失衡。此外，任意放置漁網也會妨礙鳥類及其他動物的棲息空間，造成野生動物受到網具而纏繞受傷。

金管處表示，長期以來仍有少數民眾在慈湖任意放置蜈蚣漁網、流刺網等網具違法捕撈濕地內的蝦蟹、漁類。依「國家公園法」第13條第2項「禁止狩獵動物或捕捉魚類」，因此每年協請警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊執行非法網具查處，今年度非法網具查處工作近日完成，由於巡查工作發揮警惕效果，非法架設漁網相對減少許多。

位於金門西北角的金寧鄉慈湖面積約118公頃，當地原為一處海灣，過去因戰略需要築堤成湖，現為半封閉鹹水域，適合水生生物生長，提供鳥類豐富食物，是金門地區唯一的國家級重要濕地，具生態、防洪、淨水及碳匯等多樣功能，每年約1萬多隻來金渡冬鸕鶿，更為金門打響生態保育美名。

濕地 慈湖 金門

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