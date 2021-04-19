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憂光電毀文資危及水土保持 捍衛石頭營聯盟再發起抗議

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影
今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影

屏東枋寮新開村執行光電開發工程，因挖出部分日軍二戰遺址「石頭營」，引發種電毀文資與危及當地水保疑慮，今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議，並向水利處官員到遞交檢舉書，並要求簽署。

蔣月惠今天上午率20多名聯盟成員，拉起布條前往新開村石頭營周邊光電工程區抗議，沿途高喊，「抗議友達光電，開挖森林，破壞文資，滾出二戰石頭營」口號，並製作承諾書、檢舉信的大字報，向縣府水利處表達訴求。

聯盟提出，能源公司枋寮石頭營太陽能光電廠施工，水土保持工程無問題，若因開發造成鄰近村落淹水願意負全責，並要縣府水利處官員允諾並簽屬。

檢舉信則針對能源公司在枋寮石頭營開發光電，未依水土保持計畫施工，挖山筏木，開發山坡地，破壞植被，剷除樹木，要求縣府解釋當初廠商送賞水保計畫內容，並說明廠商是否有依照水保計畫施工。

蔣月惠表示，不反對綠能，但不希望光電破壞文化資產，也將茂密的樹林山坡地挖得光禿禿，看了感到怵目驚心，擔憂雨季來臨時，恐造成損失或文史資產遭破壞，並呼籲光電業者撤出石頭營。

縣府水保持科長葉至瑋回應，山地開發，必須依水處保持法提出申請，若未如實申請才有處分的問題，此外，為防止公布門有審查盲點，還找高雄市水土保持技師公會協助審查，且業者必須依審查結果施作，若施作工程設計不符合，就會開罰或停工。

關於聯盟提出承諾書訴求，葉至瑋說，水土保持工程是否依規定施作，應由水保持技師負責，若造成災害，必須由施工廠商全權負責，目前與國賠並無直接關聯，民事求償的部分，若造成問題，就可向業者求償。

葉至瑋強調，並非為業者辯解，但公部門必須依法行事。

今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影
今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影
屏東縣議員蔣月惠（左）要求屏東縣政府水保持科長葉至瑋（右）簽署承諾書。記者陳弘逸／攝影
屏東縣議員蔣月惠（左）要求屏東縣政府水保持科長葉至瑋（右）簽署承諾書。記者陳弘逸／攝影
今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影
今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影
捍衛石頭營聯盟，向屏東縣政府水土保持科科長葉至瑋（右二）遞交檢舉書。記者陳弘逸／攝影
捍衛石頭營聯盟，向屏東縣政府水土保持科科長葉至瑋（右二）遞交檢舉書。記者陳弘逸／攝影
今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影
今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影
今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影
今天上午屏東縣議員蔣月惠率本月成立「捍衛石頭營聯盟」成員，前往光電工程區抗議。記者陳弘逸／攝影

蔣月惠 屏東縣 二戰

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