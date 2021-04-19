8月啟動 高雄願景館返車站中軸位置

高雄市中博高架橋已於4月5日拆除完成，市府計畫8月啟動高雄車站帝冠建築「願景館」遷返中軸線工程，透過建物補強、頂升及挪移三個步驟，預計明年1月完成定位。

高雄車站帝冠建築建於1941年，車站主體採和洋式建築，特別是屋頂上方有仿唐朝建築的四角攢尖頂，遠望有如車站被戴一頂大帽子，被稱為「帝冠式」建築。

因應鐵路地下化工程施做，2002年遷移高雄車站帝冠建築，如今站區工程近完工，鐵道局和市府規劃2022年初要讓目前扮演「高雄願景館」的帝冠建築回娘家，帝冠建築會以拉縴的方式遷回高雄車站，定位在中山、博愛路的中軸線，讓這座見證高雄人的車站地標建築繼續承載著城市的演進與脈動。

高雄市副市長林榮今天偕市議員黃香菽、何權峰視察中博高架橋完成拆除及目前工程施工進度，聽取鐵道局南部工程處高雄願景館遷移工程進度。林欽榮指出，總重約2500公噸的願景館遷移，未來平均每天要推進約1.5公尺，遷返高雄市中軸線，也是望向海洋的位置。

對於「高雄願景館」帝冠建築「回娘家」，林欽榮指出，市府和鐵道局規劃一系列活動，將邀市民參與值得紀念的時刻，喚起民眾對城市的情感與記憶。

林欽榮指出，目前頂升工法將建築物頂升1公尺多，預計頂升高度是3米9，再將建築物向北上挪移4.8米，水平向西挪移57.8米至永久的位置。市府計畫8月啟動遷移，並於111年1月完成定位。

至於整體高雄車站會在明年9月完成並宣告鐵路地下化的相關基礎設施都完成，高雄願景館重回車站的中軸線。鐵路工程局簡報指出，願景館遷移有三個步驟，包括建物補強、頂升及挪移。

高市府工務局長蘇志勳指出，隨願景館回歸及站東路開闢，全新的高雄車站將以嶄新風貌與市民再次見面，至於高雄市的鐵路綠廊道約17公里，會在今年6月底前完成提供民眾綠蔭休憩。

另外，高雄車站配合高雄市區鐵路地下化工程完工通車，利用228連假拆除中博高架橋，全線已在4月5日完成拆除，並開通站西路取代中博高架橋。市府交通局指出，站西路目前交通幾已近中博高架橋未拆除前約9成車流量，且車行速度未受影響，通行自同盟路至七賢路的時間約5分30秒，比過去約6分鐘的時間還快。