屏東「半島風聲相放伴」原聲帶 獲荷蘭Indigo設計獎

屏東縣政府去年發行的「半島風聲相放伴」原聲帶，以恆春在地的女性月琴傳人為題，收錄「人間國寶」陳英在內的傳藝師等民謠歌聲，獲荷蘭Indigo設計獎。

「半島風聲相放伴」獲「荷蘭Indigo Awards 2021」2個獎項，分別是平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎。

縣府文化處表示，恆春民謠音樂劇場「半島風聲相放伴」，繼「2019半島歌謠祭」首演後，去年陸續於屏東演藝廳及台北花博舞蝶館演出，佳評如潮，傳唱百年的半島歌謠，創造屬於恆春半島的新價值。

文化處指出，這張專輯以月琴為封面，真實保留了民謠傳藝師充滿生命力的歌聲，將傳統月琴與現代音樂融合，並透過屏東世代創作者的傳承與轉化，聽見民謠更多元的表現形式，預計今年10月於台南巡演，期讓更多人認識恆春民謠。

文化處表示，荷蘭Indigo設計獎分為品牌設計、數位媒體設計、行動介面設計、平面設計、社會變革設計5大類別。