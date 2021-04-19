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屏東《半島風聲 相放伴》原聲帶獲荷蘭Indigo設計獎

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，繼「2019半島歌謠祭」首演後，去年陸續在屏東演藝廳及台北花博舞蝶館演出，佳評如潮，傳唱百年的半島歌謠，創造屬於恆春半島的新價值。圖／屏東縣府文化處提供
屏東恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，繼「2019半島歌謠祭」首演後，去年陸續在屏東演藝廳及台北花博舞蝶館演出，佳評如潮，傳唱百年的半島歌謠，創造屬於恆春半島的新價值。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府去年發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，以恆春在地的女性月琴傳人為題，收錄「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，此張專輯獲得「荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎，也讓恆春半島的歌聲傳頌到世界。

屏東縣府文化處指出，恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，繼「2019半島歌謠祭」首演後，去年陸續在屏東演藝廳及台北花博舞蝶館演出，佳評如潮，傳唱百年的半島歌謠，創造屬於恆春半島的新價值。

屏東縣政府去年同步推出《半島風聲 相放伴》原聲帶，由好有感覺音樂事業有限公司製作、裝幀設計由朱柢明設計，整張專輯以民謠、四句聯等形式唱出恆春獨有的庶民情感，以月琴作為專輯封面，榮獲荷蘭Indigo設計獎殊榮。

文化處指出，荷蘭Indigo設計獎分為品牌設計、數位媒體設計、行動介面設計、平面設計、社會變革設計五大類別，由IBM全球副總裁和首席設計師Arin Bhowmick、谷歌高級用戶體驗工程師Admir Hadžić、宜家藝術指導Luke Li等多名專業設計師組成的評審團在每個類別中評選出年度優勝作品、金獎、銀獎和銅獎。

文化處指出，此張專輯真實保留民謠傳藝師充滿生命力歌聲，將傳統月琴與現代音樂融合，並透過屏東世代創作者的傳承與轉化，聽見民謠更多元表現形式。這齣膾炙人口《半島風聲 相放伴》，預計今年10月在台南巡演，期讓更多人認識恆春民謠，讓民謠永續傳唱。

屏東縣政府去年發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，收錄「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，此張專輯獲得「荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府去年發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，收錄「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，此張專輯獲得「荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府去年發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，收錄「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，此張專輯獲得「荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府去年發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，收錄「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，此張專輯獲得「荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府去年發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，收錄「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，此張專輯獲得「荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府去年發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，收錄「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，此張專輯獲得「荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎。圖／屏東縣府文化處提供
屏東恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，繼「2019半島歌謠祭」首演後，去年陸續在屏東演藝廳及台北花博舞蝶館演出，佳評如潮，傳唱百年的半島歌謠，創造屬於恆春半島的新價值。圖／屏東縣府文化處提供
屏東恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，繼「2019半島歌謠祭」首演後，去年陸續在屏東演藝廳及台北花博舞蝶館演出，佳評如潮，傳唱百年的半島歌謠，創造屬於恆春半島的新價值。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 恆春

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