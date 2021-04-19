高雄市8場徵才釋2千職缺 月薪24K至75K

高雄市勞工局4月20日至24日舉辦8場徵才活動，超過70家廠商、釋出2000個以上職缺，包括南六、國賓大飯店、三商家購、藏壽司等企業，月薪從2萬4千元至7萬5千元。

4月20日下午2點到3點半在三民就業服務站舉辦聯合徵才，樂活眼鏡、穎達富公司、恆佑綠活工程、高雄晶傑達光電科技與南美特科技公司，開出門市人員、機械維修員、工務主任、清潔員等200個職缺，月薪介於2萬4千元至3萬8千元；日薪介於1280元至1500元。20日下午2點半至4點在楠梓就業服務站，辦理國巨公司專案徵才活動，提供60名作業員、助理工程師職缺，月薪2萬5730元至3萬零30元。

4月21日下午2點半到4點在本和里活動中心，正新保全、嘉里大榮物流、微笑單車、日月光半導體等6家廠商參與，開出保全員、維調專員、貨車職業駕駛、機台操作員等100個以上職缺，月薪2萬4千元至7萬5千元。

4月22日上午9點到12點半在橋頭區仕隆里社區活動中心，南六企業、台灣機能促進協會、欣建工業、三商家購、迅束企業、久陽精密、香草家居、東麗尖端薄膜、智源工程、勝一化工等35家廠商，開出輪班技術員、居家照顧服務員、電機修護技術員、清潔員、工程助理、研究員等1千個以上職缺，月薪2萬4千元至4萬5千元。

22日下午2點半到4點在田西里活動中心，國賓大飯店、台灣捷康、亞瑟環境清潔、群創光電、帝驊科技等12家廠商參與，開出餐廳服務員、經營分析部助理管理師、作業員、配送員、清潔員、安管員、路邊停車開單員等900個以上職缺，月薪2萬4千元至3萬8千元。

4月23日下午1點半到4點半在岡山就業服務站2樓，亞洲藏壽司專案徵才提供50名儲備店長職缺，月薪3萬8千元以上。23日下午2點半到4點在翠屏里活動中心，楠梓電子、芮可企管顧問、長華科技、台灣興勝半導體材料、三商家購等7家廠商，開出化驗員、製程工程師、品檢技術員、產品檢驗技術員、儲備幹部等90個以上職缺，月薪2萬4千元至3萬7千元。

4月24日上午9點到下午1點在空中大學1樓中庭廣場，伊特妮、小北百貨、得勝者科技、海光企業、松詠、先進複材科技、高群裝卸、林商行強化安全玻璃廠、晶城環保、芳國資產開發等16家廠商，開出銷售人員、外場人員、工程業務人員、機械技術員、家事服務員、加油員、繪圖專員、品管工程師、早餐計時人員等400個以上職缺，月薪2萬4千元至5萬元。求職洽詢電話07-7330823轉408吳小姐。