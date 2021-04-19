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高市山區降雨約20毫米 南水局：對水情助益不大

中央社 / 高雄19日電

高雄市山區降雨了，統計顯示，桃源區藤枝累積24小時雨量20.5毫米，不過，南水局副局長鄒漢貴今天表示，降雨有限對水情助益不大。

水情嚴峻，高雄市自17日起停止洗車場、公私立游泳池供水等，市府並配合水利署加速開鑿水井，盼至5月底含地表水可增加15萬噸供水，希望至5月底前穩定供水，6月底還能夠維持水情橙燈。

市府水利局水情統計，18日高雄市桃源區降雨累計24小時雨量20.5毫米，茂林區約13.5毫米；鄒漢貴指出，高屏溪攔河堰集水區18日降雨3.8毫米，19日至上午7時降雨0.5毫米，合計4.3毫米，對攔河堰的集水助益不大。

高雄市加強節水及開發水源，水利署也規劃復抽水井及調度水源等，讓高雄至5月底每日增加20.1萬噸供水，併同高市府鑿井增加9萬噸，即每日可增29.1萬噸水，以因應高屏溪川流量降低的供水危機。

高雄市的主要供水來自於高屏溪攔河堰，南水局資料顯示，攔河堰今天的川流量每秒3.9立方公尺，前一天的取水量約42萬噸，已比豐水期約百萬噸的取水量少逾5成。

高雄市 高屏溪 雨量

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