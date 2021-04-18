愛河灣、3號船渠招商 史哲：水陸域聯合開發

高雄港、市合作打造大港橋及棧貳庫成果有口碑，副市長史哲今天在臉書指出愛河灣及3號船渠招商首次以陸域結合水域，盼2年時程讓「人錢船三位一體」。

史哲在臉書（Facebook）發文指出，上週和台灣港務公司總經理陳劭良共同主持第16次港市合作平台會議，協調並解決港市發展相關議題。從104年5月4日召開第1次會議，至110年4月15日已開16次會議，史哲參與了14次會議。

談到港市平台合作會議陸續推動包括合組土地開發公司、棧貳庫再利用與周邊交通改善、舊港區硬體建設及招商、港區空污防治與監測、高港候工室整建、招商等，累積成果與績效。史哲指出，接下來有國慶焰火、台灣燈會、台灣設計展，更將帶動蓬萊商港區的整體招商動能。

他說，港市合作平台是港市合作樞紐，過去有棧貳庫、大港橋、擋浪堤等招商建設成果，接下來愛河灣以及3號船渠遊艇碼頭都在相關期程中。未來港市平台規劃於第2階段是大港橋銜接駁二藝術特區與蓬萊商港區，既可串聯人流，又不會阻擋3號船渠的船流；第3階段將讓船隻進來；即水域、陸域聯合開發，讓「人錢船三位一體」。

史哲說，高流礁群與愛河灣遊艇碼頭開發，與3號船渠開發是港市平台的重點；但因為此陸域、海域是高雄港與高雄市的珍珠寶地，招商須謹慎，將持續透過平台會議推動港區開發與招商，更要保存港區發展歷史紋理與脈絡、空間場域新舊共存，見證城市、港口、產業發展歷程與樣貌。