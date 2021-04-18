快訊

國發會證實 黃秋生已領到就業金卡

「台灣」洗版日本各大報頭版 日學者驚：前所未見

愛河灣、3號船渠招商 史哲：水陸域聯合開發

中央社 / 高雄18日電

高雄港、市合作打造大港橋及棧貳庫成果有口碑，副市長史哲今天在臉書指出愛河灣及3號船渠招商首次以陸域結合水域，盼2年時程讓「人錢船三位一體」。

史哲在臉書（Facebook）發文指出，上週和台灣港務公司總經理陳劭良共同主持第16次港市合作平台會議，協調並解決港市發展相關議題。從104年5月4日召開第1次會議，至110年4月15日已開16次會議，史哲參與了14次會議。

談到港市平台合作會議陸續推動包括合組土地開發公司、棧貳庫再利用與周邊交通改善、舊港區硬體建設及招商、港區空污防治與監測、高港候工室整建、招商等，累積成果與績效。史哲指出，接下來有國慶焰火、台灣燈會、台灣設計展，更將帶動蓬萊商港區的整體招商動能。

他說，港市合作平台是港市合作樞紐，過去有棧貳庫、大港橋、擋浪堤等招商建設成果，接下來愛河灣以及3號船渠遊艇碼頭都在相關期程中。未來港市平台規劃於第2階段是大港橋銜接駁二藝術特區與蓬萊商港區，既可串聯人流，又不會阻擋3號船渠的船流；第3階段將讓船隻進來；即水域、陸域聯合開發，讓「人錢船三位一體」。

史哲說，高流礁群與愛河灣遊艇碼頭開發，與3號船渠開發是港市平台的重點；但因為此陸域、海域是高雄港與高雄市的珍珠寶地，招商須謹慎，將持續透過平台會議推動港區開發與招商，更要保存港區發展歷史紋理與脈絡、空間場域新舊共存，見證城市、港口、產業發展歷程與樣貌。

愛河 遊艇 碼頭

延伸閱讀

「聽見歌 再唱」首映 布農族小演員展現高雄「原力」

相關新聞

高雄內門「動物園」聯外橋梁完工 園區最快2年後開幕

高雄內門觀光休閒園區聯外道路與橋梁完工通車，今天上午，市長陳其邁攙扶102歲人瑞阿嬤蘇林員步行新橋，內門動物園朝開園目標...

高屏溪沿岸全力開鑿深水井 高雄5月底日增29萬噸供水

高雄市展開各項抗旱措施，市長陳其邁今早會同水利署長賴建信、八軍團指揮官傅正誠等人勘查高屏堰鑿井作業。賴建信表示，感謝國軍...

屏東縣衛生局設心靈加油站諮商據點 守護青年心理健康

屏東縣衛生局觀察縣內18到24歲自殺通報統計，2018年127人次，2020年增加208人次，突顯該年齡層自殺人數上升趨...

高市洗車業生計受衝擊 陳其邁：會跟中央爭取補償

高雄市水情日趨嚴峻，昨天起自來水停供游泳池與洗車業者，限水措施引發業者抱怨。市長陳其邁表示，停水減壓或各種停水措施都是不...

埼玉縣議會日台友好連盟感謝屏東 自發性購買台灣鳳梨

陸方禁止進口台灣鳳梨後，除台灣民間、企業紛紛認購鳳梨力挺外，日本埼玉縣議會感謝去年屏東縣政府捐贈日本防疫物資，發起響應，...

改善高捷月台間隙 初步選定美麗島站當示範站

聯合報去年7月報導高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，引來正向改變。高捷公司近日與捷運局、身障團體等，又安排一次會勘與討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。