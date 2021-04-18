高雄內門「動物園」聯外橋梁完工 園區最快2年後開幕

高雄內門觀光休閒園區聯外道路與橋梁完工通車，今天上午，市長陳其邁攙扶102歲人瑞阿嬤蘇林員步行新橋，內門動物園朝開園目標往前邁進一大步。陳其邁說，內門宋江陣活動接連兩年因疫情取消，明年要擴大舉辦，休閒園區經費到位，預計2年後開園迎客。

市區壽山動物園腹地小，市府在內門規畫觀光休閒園區補足壽山不足，內門紫竹寺以低廉價格出租11.5公頃用地。歷經多年規畫，去年工務局展開聯外道路與橋梁施工，斥資1億8千多萬，聯外道路總長450公尺，其中鋼構橋長度115公尺，3月完工。

亮麗鋼構橋橫跨二仁溪，串聯內門紫竹寺與休閒園區預定地，未來車輛可直接由台3線進入園區。今早市長陳其邁與中央、地方民代一起剪綵啟用，地方人士步行新橋面，居高臨下欣賞景色。

陳其邁表示，內門鄉親盼望多年，市府去年編列內門觀光休閒園區經費900萬，今年另增的2000萬也已經通過。明後年會續編3億元經費，動物園最慢在2年半內開園；未來台86快速道路會延伸至台3線內門路段，要去旗美、六龜等地旅客會先抵達內門，帶動整體觀光與產業發展。