高屏溪沿岸全力開鑿深水井 高雄5月底日增29萬噸供水

高雄市展開各項抗旱措施，市長陳其邁今早會同水利署長賴建信、八軍團指揮官傅正誠等人勘查高屏堰鑿井作業。賴建信表示，感謝國軍協助淨水設備協助工業用水循環利用，水利署盤點與開鑿各地新舊水井、南化水庫增供調水，以及高市府自行鑿井增加的水量，5月底前可日增29萬噸用水，力保5月底之前穩定供水。

大高雄民生工業用水每日需水132萬噸，高屏溪是重要水源，目前高屏溪川流量降至3.8cms（立方公尺／秒），單日取水量30萬噸，萬一久旱不雨降至2cms，恐出現30萬噸供水缺口，須進入紅燈「供5停2」限水階段。

南水局長連上堯指出，26口水井復抽與60口新鑿井，5月底前可日增12.1萬噸供水，另以烏山頭、山上淨水廠、甲仙堰增供南化水庫，高雄每日可多調水8萬噸，總和是20.1萬噸。

市府水利局指出，除靠南水局、自來水公司調度水源外，市府在農田水利署九曲工作站、高雄給水廠、竹寮取水站等地開鑿30口深水井，預計5月30日後每天新增12萬噸地下水加地表水。