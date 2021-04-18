高捷月台間隙將改善 輪椅族仍可向站務人員尋求協助

聯合報去年報導高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，高捷公司近日與捷運局、身障團體等再次會勘與討論，初步選定以流量大的紅橘線交會點美麗島站當示範站，將間隙縮小為8.5公分以下。但在尚未全面改善前，高捷公司提醒輪椅旅客，有需要可向站務人員尋求協助，將會有專人協助旅客上下車。

高捷公司表示，體貼身障族群需求，高捷公司樂意精進，改善工程將從示範站出發，待經費到位後，逐步擴及到全面改善，沿線38個高架、地下及平面車站月台間隙透過加裝橡膠齒梳方式，將間隙縮小為8.5公分以下，改善經費約1100萬元，將由市府編列預算，並向中央申請補助。

高捷公司表示，在尚未全面改善期間，輪椅旅客有需要可向站務人員尋求協助，將會有專人協助旅客上下車，可有效避免相關間隙或上下車時間不足等問題。

時代力量高雄市議員林于凱說，捷運月台與車廂間隙問題，盼未來規畫設計高捷黃線務必做到更好。高捷公司表示，目前的相關回饋意見，相信未來也會轉達至設計單位手上。