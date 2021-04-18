屏東縣衛生局設心靈加油站諮商據點 守護青年心理健康

屏東縣衛生局觀察縣內18到24歲自殺通報統計，2018年127人次，2020年增加208人次，突顯該年齡層自殺人數上升趨勢，屏東縣衛生局指出，衛生局開設心靈加油站，提供就近服務，從原本為衛生局一處據點擴增到33個鄉鎮市衛生所，縣內提供34處心理諮商服務據點，提供免費申請運用。

屏東縣衛生局統計，2018年到2020年提供心理諮商服務728人次，使用人次逐年上升，求助諮商服務者女性居多，占72％。年齡分布以21到30歲居多，占48％，次之是31到40歲，占13.6%；諮詢者主要問題以人際關係居多，占三成、次之為生涯規畫議題，占二成四。

衛生局指出，提供諮商服務，從諮商感受量表發現，「心理諮商能幫助我」94％、「晤談能降低其焦慮不安感受」達93%及「提升問題解決能力」達90.4%，適時提供心理支持，降低壓力衍生身心疾病機率，讓茫然無助，處於黑暗的青年有指引的方向。

衛生局觀察，屏東縣青年族群尋求諮商人次從2018年74人次，2020年144人次，成長近2倍。青年心理危機需重視，根據諮商資料分析，諮商求助問題以人際關係、生涯議題最多，也是青年自殺主因。

衛生局指出，青年面臨家庭、職場、社會等壓力，推動心理健康工作，深入社區心理諮商服務，提升青年心理韌力，鼓勵青年適時求援，若有心理困擾可電洽08-7370123或預約免費心理諮商服務（網址：https://reurl.cc/a58WAG）。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )