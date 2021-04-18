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註銷車輛違規上路 燃料費補繳期限至4月30日
車輛不使用可辦理報停、報廢、繳銷、註銷等，但若被查獲違規上路，除依法處罰外，也得補繳燃料費，高雄市區監理所3月底對已寄出補繳通知書，繳納期限至4月30日。
高雄市區監理所表示，車輛如不使用，可辦理報停、報廢、繳銷、註銷等手續，燃料費繳至前一日止，當年（季）如有多繳的部分則可按日退費。
不過依汽車燃料使用費徵收及分配辦法規定，如已辦理報停、報廢、繳銷、註銷、吊銷牌照的車輛，經查獲違規使用道路者，除依法處罰外，車輛所有人並應以自用車費額補繳自報停、報廢、繳銷、註銷、吊銷牌照之日起至最後一次違規日止的汽車燃料使用費。
高雄市區監理所表示，已於3月底對已辦理報停、報廢、繳銷、註銷、吊銷牌照的車輛仍繼續行駛道路者寄發雙掛號補繳通知書，繳納期限至4月30日。
高雄市區監理所指出，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」等方式繳納。
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