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高市洗車業生計受衝擊 陳其邁：會跟中央爭取補償
高雄市水情日趨嚴峻，昨天起自來水停供游泳池與洗車業者，限水措施引發業者抱怨。市長陳其邁表示，停水減壓或各種停水措施都是不得已的，在水源不足情況下，要把水留給最重要的民生供水；災防法有相關規定，會跟中央反應業者損失，希望有所賠償。
大高雄水情在4月1日起進入橙色減量供水燈號，為延緩進入「供5停2」的紅色燈號，高市府17日起擴大節水措施，公私立游泳池與洗車業（含加油站附設洗車場及自助洗車場）停止供水。
高雄市長陳其邁今早到高屏堰勘查深水井開鑿作業，水利署長賴建信、八軍團指揮官傅正誠等人到場。媒體聯訪時問及，實施限水措施後，有洗車業者陳情，希望市府採取分批限水方式因應。
陳其邁表示，水情確實非常嚴峻，停水減壓或是各種停水措施都是不得已的，也不是只有高雄市這樣做，在整個供水的部分，已跟中央應變中心建議，看能否有一致性作法，這樣會比較好，也希望說民眾能夠共體時艱、共度難關。
陳其邁補充說，因為災防法有相關規定，缺水是全國性的問題，限水是非常迫不得已，救命水留給民生用水，大家都希望水龍頭打開可以有水用，他會跟中央反應業者損失，為災防措施希望有所賠償。
針對預算部分，陳其邁說，為確保穩定供水，已經下令主計處全力配合抗旱應變措施，緊急採購抽水機還有鑿水井設備，錢都先付了再說。
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