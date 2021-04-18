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埼玉縣議會日台友好連盟感謝屏東 自發性購買台灣鳳梨

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
日本埼玉縣屏東窗口，新井豪議員購買3次鳳梨。圖／屏東縣府提供
日本埼玉縣屏東窗口，新井豪議員購買3次鳳梨。圖／屏東縣府提供

陸方禁止進口台灣鳳梨後，除台灣民間、企業紛紛認購鳳梨力挺外，日本埼玉縣議會感謝去年屏東縣政府捐贈日本防疫物資，發起響應，由日本埼玉縣議員組成日台友好議員連盟自發性購買台灣鳳梨，象徵台日友好精神，期盼未來能加深兩城市間交流。

去年日本疫情嚴峻，屏東縣政府捐贈拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套等防疫物資。現得知陸方拒買台灣鳳梨，支持台灣並感謝屏東，當地議員透過台灣貿易商洽談購買屏東鳳梨，將鳳梨分送給縣議會61名議員，盼疫情結束後能到屏東訪問，強化兩城市間的情感。

日台友好議員連盟會長小島信昭在議會總會時表示，受到屏東縣捐贈貴重醫療物資的幫助；如今，台灣受如此令人不悅的對待，所以有必要予以支援。

屏東縣長潘孟安說，國際間相互援助支持，是身為人的基本價值，此次雖受大陸拒買造成部分影響，但縣府超前部署，擴展外銷市場讓世界看見台灣鳳梨。日前日本東京都足立區、大阪、神戶等地區友台議員自發性購買鳳梨，此次埼玉縣議員也支持台灣鳳梨，讓更多日本人知道台灣、了解屏東，使台灣鳳梨銷日數量倍數成長。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，屏東縣在疫情期間發揮國際友好精神，捐贈防疫物資給美國、日本，也因陸方拒買台灣鳳梨事件，藉由日本友台人士主動發起購買鳳梨，透過日本各家媒體報導，讓更多日本人認識台灣，見證台日友好情誼。

日本埼玉縣議會購買的「長龍農產」鳳梨。圖／屏東縣府提供
日本埼玉縣議會購買的「長龍農產」鳳梨。圖／屏東縣府提供
日本埼玉縣議會成員大力支持台灣鳳梨。圖／屏東縣府提供
日本埼玉縣議會成員大力支持台灣鳳梨。圖／屏東縣府提供

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