改善高捷月台間隙 初步選定美麗島站當示範站

聯合報去年7月報導高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，引來正向改變。高捷公司近日與捷運局、身障團體等，又安排一次會勘與討論，初步選定以流量大的紅橘線交會點美麗島站當示範站，將間隙縮小為8.5公分以下，在收班後施工，不影響高捷營運。

本報關注高雄捷運間隙對輪椅族行的安全議題，引起重視和回響，市議員林于凱等人也持續緊盯改善進度。高捷公司表示，體貼身障族群需求，高捷公司樂意精進，改善工程將從示範站出發，逐步擴及到全面改善，沿線38個高架、地下及平面車站月台間隙透過加裝橡膠齒梳方式，將間隙縮小為8.5公分以下，改善經費約1100萬元。

台灣身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒說，看到高捷公司、高雄市政府捷運局等以具體行動展現對輪椅族的體貼善意，用同理心施政值得嘉許，健康人不以為苦的間隙、門檻等障礙，對行動不太靈活的長輩、身障者來說是舉步維艱，台灣邁向高齡化社會，輪椅族勢必增多，提升無障礙環境，不只體貼身障者，其實也是關心未來的自己，和每個人切身相關。