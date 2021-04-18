機車違停罰與不罰 高市府：執法與宣導並進

行車紀錄器、智慧型手機普及，加上民眾路權意識提高，引發浮濫檢舉爭議，造成民怨及警力負擔。高雄市三民二分局轄區今年1至3月機車遭檢舉違停案高達8219件，違規裁處如何拿捏，才能兼顧交通秩序與安全教育意義成為挑戰，市府強調，落實執法與現地勸導將雙管齊下。

市府交通局、法制局、警察局等近日密集討論此事，擬定違規情節輕微採勸導原則，仍將落實執法。市議員康裕成日前質詢也關注此事，市民討論熱烈，主張騎樓等人行空間應淨空者擔心交通秩序倒退，有人在康臉書留言寫「謝謝議員，讓我可以安心違規停車」等。

康裕成回應，她質詢此議題用意不是幫妨礙交通者解套，高雄約276萬人口，機車高達203萬輛，希望市府正視停車空間不足，也支持警方對嚴重影響交通安全及順暢的違停樣態強力執法。若是檢舉風氣過頭，且對交通安全沒太大實質效益，不僅里長為難，警察、百姓也受害，一旦造成警力排擠，影響其他勤務運作，絕非百姓之福。

對於執法、處理違停執法力道要裁處，高雄市警察局表示，一定會落實執法，依循道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，保障用路人權利。

市府也說，支持警方落實執法，也會設法增加機車停車空間，已要求警方針對民眾容易違規停車路段、時段及案件類型加強現地宣導，提醒民眾遵守交通規則。

根據警政署統計，民眾檢舉案件多集中於六都，警察機關須規畫更多人力受理，包括查證違規事實、回復檢舉人等。105年高雄汽機車違規各類檢舉案是18萬件，109年突破65萬件，短短4年成長3倍以上，處理作業負荷大。

高雄市警局指出，去年民眾檢舉交通違規總件數65萬6755件，共舉發50萬7082件，郵資支出2183萬零326元。今年1至3月檢舉交通違規總數16萬1863件，已舉發13萬3781件，郵資支出575萬2583元。