出席遊艇新船發表會 陳其邁：開啟內需市場商機

高雄市長陳其邁今天表示，台灣今年為全球第4大遊艇製造國，全台5成遊艇廠設址高雄市，但市場多以外銷為主，這次全新亮相遊艇無疑為內需市場注入活水。

陳其邁下午受邀出席「嘉信Monte Fino 125Tri-Deck 新船發表會」，活動首次展出全新亮相「Monte Fino 125 Tri-Deck」船型，這是台灣船主向台灣船廠訂製最大尺寸遊艇重要紀錄。

陳其邁指出，高雄擁有漂亮港灣，高雄港不僅有22號碼頭，未來13到15號碼頭也將增加60個船席位置，3號船渠也將逐步開放。

他表示，日前招商時，除說明5G AIoT園區租金補貼，也提到可坐遊艇一覽亞洲新灣區，讓廠商眼睛為之一亮。

高雄市海洋局指出，高雄獨特海港條件非常適合發展遊艇產業，高雄遊艇產業也非常具有競爭力，產值已占全國遊艇產值8成以上，在全球遊艇產值則排名第4，市府並會扮演好助攻及扶持產業發展角色。

台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪表示，為響應政府推動海洋友善政策，船艇活動是其中發展重點，配合高市重點遊艇產業與碼頭觀光經濟發展，可有效帶動民眾親海、近海風潮，加大台灣遊艇內需。

龔俊豪指出，目前嘉信22號碼頭可停靠25艘遊艇，並積極經營海上遊艇套裝行程，提供民眾接觸遊艇休閒機會，讓遊艇不只是一個跨越海洋藩籬交通工具，也讓遊艇休閒更加平易近人。