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感謝屏東送暖 埼玉縣議會日台友好連盟採購鳳梨

中央社 / 屏東縣17日電

為感謝去年屏東縣政府捐贈日本防疫物資，由日本埼玉縣議員所組日台友好議員連盟自發性採購台灣鳳梨，象徵台日友好，並盼未來能加深兩城市間交流。

去年日本新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻時，屏東縣政府捐贈拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套等物資協助埼玉縣防疫。

中國自3月起暫停輸入台灣鳳梨，屏東縣政府今天表示，埼玉縣日台友好連盟議員為支持台灣並感謝屏東，透過台灣貿易商洽談購買屏東鳳梨，並將鳳梨分送於埼玉縣議會61名議員，並盼疫情結束後能到屏東訪問。

縣政府指出，埼玉縣日台友好議員連盟會長小島信昭在縣議會總會表示屏東縣曾捐贈重要醫療物資，如今台灣受到如此令人不悅對待，所以有必要予以支援。

屏東縣長潘孟安表示，國際間相互援助支持是身為人的基本價值，日前日本東京都足立區、大阪、神戶等地區友台議員自發性購買鳳梨，這次埼玉縣議員也支持台灣鳳梨，使台灣鳳梨銷日數量倍數成長。

屏東縣政府 鳳梨 日本

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