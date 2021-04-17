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陳景蘭洋樓百年系列活動 金門動物陶藝展打頭陣

中央社 / 金門縣17日電

今年適逢金門陳景蘭洋樓100週年，縣文化局與金湖鎮公所合辦陳景蘭洋樓百週年系列活動，由駐縣藝術家陳韋竹及金沙國中學生陶藝聯展「金門的動物縣民們」打頭陣，今天登場。

縣文化局表示，本年度獲選駐縣藝術家陳韋竹，國立台灣藝術大學工藝設計學系陶瓷組碩士，曾獲得台灣國際陶藝雙年展入選、第2屆新北市陶藝獎「陶藝創新獎-創作組」入選、第7屆台灣金陶獎「社會組」評審特別獎－作品典藏。

33歲陳韋竹在到金門擔任駐縣藝術家之前，曾在日本、芬蘭駐村，這次是第一次到金門。她說，愛上金門豐富的自然景觀和生態，尤其看到金門有這麼多可愛的動物，忍不住就用陶瓷表達各種想像。

陳韋竹製作了歐亞水獺、中華白海豚和黃尾鴝，其中，歐亞水獺是她的最愛，她說，在捏塑水獺身軀時特別療癒。另外也覺得風獅爺很可愛，於是風獅爺成了她的作品。

此外，金門藍眼淚今年大爆發，陳韋竹在金門棲身處距離尚義海岸十分近，因而發想出藍眼淚意象小怪獸，創作出獨具特色的陶瓷雕塑。

「金門的動物縣民們」今天起在陳景蘭洋樓2樓展出，鎮長陳文顧和文化局科長周祥敏專程來為陳韋竹加油打氣。

陳文顧說，這次展覽為擷取金門生態元素，呼應陳景蘭回鄉時所看到的金門生態，由陳韋竹主持的「和動物說話」工作坊，帶領金沙國中學員體會用手捏出屬於自己的創意作品是件快樂的事，並以金門的動物作為雕塑主題，讓參加學員體驗陶瓷創作的樂趣，與在地的動物連結，藉由創作讓大家更認識生活周遭的動物。

此外，文化局表示，另一名駐縣藝術家雷晴雅以漫畫記錄金門的文化歷史故事、自然風貌，並帶來漫畫藝術教育，她與斗門社區合作，將在地傳說與繪畫作結合，創作出屬於每個居民記憶中獨一無二的「仙跡傳說」圖像。24日起加入陳景蘭洋樓展出陣容，與陳韋竹師生作品一起展到5月8日。

金門 陶藝 文化局

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