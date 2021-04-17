感念金門洋菩薩 羅寶田神父紀念園區舉行祝福禮

天主教金門宗座署理區羅寶田神父紀念園區今天舉行祝福禮，天主教台北總教區總主教鍾安住勉勵教友效法羅寶田神父犧牲奉獻精神，照亮金門傳播愛。

位於金湖鎮的羅寶田神父紀念公園，先前是羅寶田為金門民眾看病施藥的天主堂，後來毀於祝融。前縣長李炷烽任內整建為紀念公園，之後幾任縣長持續擴大整建。金湖鎮公所年前進一步完成美化工程，祝福禮今天舉行。

除了主禮鍾安住外，台北總教區黃斯勝神父、總主教公署秘書長羅際元神父，以及台南教區主教李若望神父、金門天主堂主任司鐸周戎神父等人，和教友多人齊聚一堂，唱詩祈禱，求上主祝福這地。

鍾安住表示，法國籍的羅寶田（Bernard Druetto）神父是天主賞賜給金門人莫大的祝福，他在中國傳教21年後，1954年來到金門，就此落腳金門，砲戰期間參與救治傷患工作，為當時醫療技術和設備落後的金門貢獻畢生精力。

鍾安住表示，羅寶田彷彿上主派來的天使，以醫學和神學訓練金門這塊土地，尤其看診時不收費用，留置病患時還照顧家屬的三餐。讓鍾安住最感動是，八二三砲戰發生時，不少金門民眾疏散到台灣，但在台灣募款和藥物的羅寶田卻奮不顧身一定要趕回金門照顧百姓。

本地人稱羅寶田神父為「洋菩薩」，鍾安住感謝羅寶田在金門這片土地所成就的一切美善，將基督信仰帶到金門人的生活中。

鍾安住同時以聖經「你們是地上的鹽，世界的光」講道，勉勵信徒像鹽調和菜餚一樣，使世人和睦，並成為他人的光明，照亮世界，讓社會良性循環。講道之後，鍾安住行聖水禮，把水灑在整個園區，代表園區得到淨化，並帶領會友為金門祈禱。

金湖鎮長陳文顧回憶，從小就看到白髮蒼蒼，滿臉鬍鬚的羅寶田，感動他踏遍了金門每塊土地；縣府民政處副處長許一傑也記得羅寶田騎壞了3台機車，感念他的後半輩子都給了金門。