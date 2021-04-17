高市今起停供泳池及洗車業用水 一天可再省下6200噸

因應水荒，高雄市今起全面停供轄內公、私立游泳池及洗車業，估計每日可省6200噸自來水，停止供水期間，洗車業者如有用水需求，可到屏東科技園區、屏南工業區及本市小港臨海工業區三處載水點購水，詳請可上台水公司網站查詢。

水利局表示，高雄目前水情燈號仍為「減量供水」橙燈，4月起全日減壓供應自來水，未達節水目標者，經自來水公司查核開立勸導單將鉛封水錶。另停供游泳及洗車等非急需必要用水後，預估每日可省下6200噸自來水。另工業節水也提升到11%，非工業節水率提高到20%，以穩定民生用水。

高市府也呼籲市民，水荒期間，居家清潔可以擦拭替代沖洗、洗車則用水桶代替用水直沖、洗菜及洗米水也都可再利用、洗衣服則請改用省水流程等。

至於營建工地抑制揚塵、清洗街道及澆灌，可到鳳山、楠梓、岡橋、大樹及旗美污水處理廠取用，每天約有1.7萬噸放流水供應取用。