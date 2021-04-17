北高雄首座共融式遊戲場 採武俠片概念今年8月完工

共融式遊戲場已經成為主流，高雄岡山河堤公園內的共融式特色遊戲場3月動工，今早高雄市長陳其邁勘查工地。市府工務局表示，遊戲場以「穿梭竹林間」為主題，運用原有的觀星丘與喬木融入設計，分區規畫成初階、中階與長老級空間，讓不同年齡的孩子穿梭竹林「練武功」。

高市府在鳳山衛武營、小港森林公園與左營福山公園打造完成共融式遊戲場，北高雄首座共融式遊戲場坐落岡山河堤公園，腹地6.4公頃的公園中，利用0.3公頃用地設計公園，結合籃籗會文化與竹林特色。

歷經三次居民參與討論，共融公園決定保留竹林與原本就有的5公尺觀星丘，並利用高地地形設置磨石滑梯、攀爬塊及攀爬繩，另有鞦韆、沙坑與轉盤等遊戲設備。

今早市長陳其邁利用假日到預定地視察，並與現場小朋友互動，詢問喜不喜歡新公園設計。他表示，公園是社區民眾生活重心，以前很多公園都是罐頭式設計，共融式公園不同，它在建置過程辦3場次公民參與說明會及工作坊，多收集民意及聽取小孩意見，希望蓋出適用且民眾喜歡的公園。