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金門最熱鬧的慶典4月迓城隍 將於4月24日盛大揭幕

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮公所今天敲定2021金門迎城隍－「浯島城隍文化觀光季」的系列活動，邀您屆時一起來逗熱鬧。記者蔡家蓁／翻攝
金城鎮公所今天敲定2021金門迎城隍－「浯島城隍文化觀光季」的系列活動，邀您屆時一起來逗熱鬧。記者蔡家蓁／翻攝

3月瘋媽祖，4月迓城隍！每年農曆4月12為金門浯島城隍遷治遶境巡安的日子，也是金門最大的宗教慶典民俗活動，傳承迄今已341年，深具文化意義。2021金門迎城隍－「浯島城隍文化觀光季」即將於4月24日下午2時假浯島城隍廟舉辦開幕記者會，宣告為期一個月的活動將正式開跑。

金城鎮長李誠智表示，今年是浯島邑主城隍遷治341周年，每年的農曆4月12迎城隍，2013年入選「宗教百景」，同年並由文化部指定為離島地區第一個國家「重要民俗」。日前金門蜈蚣座、輦轎首次搬上國際郵輪，遊客在郵輪上直接體驗最具金門特色的傳統人力蜈蚣座及輦轎，為跳島郵輪金門行增色，也為金門迎城隍系列活動揭開序曲。

今年金門迎城隍規劃系列的活動有，5月8日18時30分，四境藝陣踩街大遊行；5月22日15時30分登場的「蜈蚣座親子嘉年華踩街活動」，是迎城隍系列活動的活動最大的亮點，將有長達66節、搭載132名孩童的人力肩扛蜈蚣座遶行後浦小鎮。5月23日為農曆四月十二日，為迎城隍「正日」，浯島城隍廟管委會特邀請全國城隍聯誼會，全國城隍大會師在金門共襄盛會，祈福浯島一切平安、保境佑民，遶境路線將依循著傳統香路進行，為迎城隍慶典掀起最高潮。5月29日14時金門假金門縣文化局舉辦「感恩惜福音樂會」，以悠揚動人的樂聲為迎城隍系列活動畫下完美的句點。

其他的系列活動還包括山海之歌(扯鈴舞劇)、3D光雕布袋戲、四境地方特色陣頭表演及踩街、心「城」則靈祈福活動、迎城隍繪畫比賽等等。

據了解，今年更邀請全國城隍聯誼會宮廟到金門共襄盛舉，屆時會有45間宮廟抵金與會，並行銷金門觀光，盛況可期。

每年農曆4月12為金門浯島城隍遷治遶境巡安的日子，也是金門最大的宗教慶典民俗活動，傳承迄今已341年，深具文化意義。圖／縣府提供
每年農曆4月12為金門浯島城隍遷治遶境巡安的日子，也是金門最大的宗教慶典民俗活動，傳承迄今已341年，深具文化意義。圖／縣府提供

金門 郵輪 遶境

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