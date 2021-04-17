跑友注意囉！2020金門馬拉松紀念品即起開放線上認購

金門連2年取消金門馬拉松賽，讓不少跑友覺得可惜，但跑友抱憾的還有不能蒐集到限量的馬拉松賽完賽禮，金門縣教育處今天表示，為使2021金門馬拉松完成報名的跑友有機會購買及蒐集「2020金門馬拉松紀念品」，將請跑友協助填寫購買意願，以利將紀念品運送至金門酒廠各展售處販賣給跑友，考量製作成本及其他作業費用，一份將以新臺幣800元販賣，不零賣，請跑友自即日起至4月25日晚上11點59分前填寫採購意願調查表。

「請問哪裡買得到馬拉松的紀念瓷瓶酒？」、「我想蒐集大浴巾，該怎麼辦？」金門縣府教育處表示，因為接獲不少跑友來電詢問，甚至有跑友於「金門馬拉松」粉絲專頁及縣長信箱反應希望可以加購方式採購，為滿足跑友蒐集金門馬拉松之期待，因此請金酒公司協助於各門市代售2020金門馬拉松紀念品。

此次「2020金門馬拉松紀念品」將以套餐方式銷售，內含大會紀念瓷瓶酒、大浴巾及獎牌，獎牌將隨機給予，1人僅可採購1份，金門縣政府將請跑友協助填寫購買意願，以利將紀念品運送至金門酒廠各展售處販賣給跑友，請跑友自即日起至4月25日晚上11點59分前協助填寫採購意願調查表，縣府預計將於5月15日至6月30日於金門酒廠各展售處販賣。