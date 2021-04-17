維護金門慈湖濕地生態 國家公園加強非法漁網移除

金寧鄉的慈湖濕地蘊含豐富的魚、蝦等水生生物，長年吸引許多水鳥在此棲息覓食，更是許多候鳥度冬的重要棲息地，為著名之賞鳥勝地，但卻經常有民眾在此放置漁網，金門國家公園今天表示，為維護慈湖濕地生態環境及避免網具影響鳥類活動，自即日起協請內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門國家公園警察分隊，共同執行本年度非法網具查處工作，希望能減少慈湖水產資源過度捕撈，使生態資源永續經營。

金門國家公園表示，慈湖濕地除了是許多候鳥度冬的重要棲息地，在雙鯉湖至慈湖之間，也是水獺出現的熱點，慈湖也是洄游性魚類之育幼場，如於濕地內過度捕撈等危害自然生態環境之行為，將使湖中生態資源耗竭，威脅仰賴慈湖濕地作為棲地的生物生存，導致濕地生態系食物鏈失衡。

此外，任意放置漁網也會妨礙鳥類及其他動物的棲息空間，造成野生動物受到網具而纏繞受傷。金管處表示，長期以來仍有少數民眾於慈湖任意放置蜈蚣漁網、流刺網等網具違法捕撈濕地內的蝦蟹、漁類，依據《國家公園法》第13條第2項：「禁止狩獵動物或捕捉魚類」，因此將進行慈湖非法網具移除。同時呼籲民眾不得在慈湖內放置捕撈網具及非法捕捉魚類，期能以永續經營方式保育慈湖濕地生態系統。