機車違停檢舉量驚人陳其邁下決策 數千筆有機會翻案

高雄市三民二分局轄區今年1至3月機車遭檢舉違停案高達8219件，鄰里間對立升高，民怨沸騰，警察也苦不堪言，影響處理其他治安事件量能。市長陳其邁與警察局研議後，宣布除在消防栓、交叉路口10公尺、公車站牌及並排停車幾類，其他違停行為若情節輕微符合勸導規定者免予舉發。將有多少罰單被撤銷，高雄市警察局交通大隊長張偉中說，8千多張罰單已完成舉發，同仁正加班檢視，將整理出案件資料建請裁決機關交通局依行政罰法規定裁量是否免罰，若民眾已繳費，可依規定程序申請退費。

高雄市今年1至3月各分局取締機車違停件數，三民二分局以8219件奪冠，平均一天約百件，左營分局2786件居次，新興分局有1460件，鳳山分局1415件。警察局表示，基於公平原則，除三民二分局這批違停罰單，其他警分局舉發的機車違停案也適用這原則，預計有不少罰單將可能翻案。

三民區寶業里長林煥然說，許多民眾遭檢舉時間是下班後用餐時段，機車臨時停車買晚餐，若不妨礙通行及安全性，確實可以適度包容，但還是要考量用路人權益，及公眾安全，取得平衡點。林也說，罰不罰確實兩難，有人檢舉警察就要處理，許多違規情況實屬輕微，警方動輒開罰也會影響警民關係。

民進黨市議員康裕成日前質詢點出三民二分局機車違停議題，要求市長正視停車空間不足，且檢舉風氣過頭，不只里長為難，警察、百姓也受害。陳其邁與警察局研議後，明確告訴警方，除上述幾類較嚴重情況，情節輕微免予舉發。

康裕成說，市長決策很有膽識，但騎樓還是應該讓行人能通行無阻，高雄約276萬人口，機車高達203萬輛，解決停車空間不足才是根本。

機車違停騎樓等人行空間是否該強力取締也引起熱議，主張淨空與支持開放意見在康裕成等人臉書留言交戰。康也強調，她不是要幫妨礙交通者解套，是希望在不影響行人通行權益前提下，尋求改善方法。

康指出，中央法令是禁止為原則、開放為例外；高雄市機慢車停放秩序實施要點是開放為原則、禁止為例外。大法官解釋是騎樓通道其利用行為原則上不得有礙於通行，大法官解釋、中央法令、地方法令不同調，值得中央正視。