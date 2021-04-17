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環島鐵馬遊程結合觀光 屏南場串連特色珍珠亮點
交通部觀光局環島自行車道升級4年計畫，將今年定調為「自行車旅遊年」，整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、自行車、食宿遊、在地業者，並與旅行社合作開拓遊程市場，推出16條多元路線、5大路線型態；其中，屏南場規畫「吹風看海線70公里」、「山海遨遊線57公里」、「國境之南線88公里」3條路線，鵬管處今天舉辦「來Bike（吧）！去屏東走走！」，希望藉由各地特色店家所串起的珍珠亮點，透過文化與產業鏈結，給人「運動x旅遊」耳目一新的感受。
鵬管處長陳煜川說，「來Bike（吧）！去屏東走走！」結合鵬管處為平台的「屏東觀光圈」，和屏東縣政府扎實亮眼的觀光資源，包括超過200項特色旅遊亮點的「珍珠商品」，及43條已上架平台銷售的遊程「項鍊產品」，透過自行車運動與屏東店家的緊密合作，達到自行車活動帶動觀光的最終目的。
陳煜川今天上午和立委莊瑞雄、廖婉汝、枋寮鄉陳亞麟鄉長和單車網紅小D等人領騎「吹風看海線70公里」，途中經過已經營三代的「陳家蜂蜜」、東南亞廟宇建築規模最大的土地公廟「車城福安宮」、國立海洋生物博物館、具優美弧形沙灘和豐富多樣性潮間帶生物的車城鄉後灣村、恆春後壁湖漁港，最後騎回到終點恆春轉運站廣場。
陳煜川說，「來Bike（吧）！去屏東走走！」自行車活動路線兼具文化、景點和美食，讓民眾利用「兩鐵」(台鐵以及鐵馬) 的旅遊方式，串連起屏東觀光圈產業鏈結內有趣、好吃、好玩、好拍照的口袋名單，透過深入屏東旅遊，更能滿足身、心靈、口等慾望，透過自行車騎乘，深入屏東各小鎮與巷弄，讓世界看見屏東的美。
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