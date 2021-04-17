快訊

「口譯哥」趙怡翔將辭駐美處政治組長 擬回台投入議員初選

又出包！109次自強號兩度故障 台鐵證實手剎車出問題

影／鳳山高中82周年校慶 上百名學生著黑衣爭對話權

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
鳳山高中82周年校慶，上百學生著黑衣服出席，爭取與學校的「對話權」。圖／學權會提供
鳳山高中82周年校慶，上百學生著黑衣服出席，爭取與學校的「對話權」。圖／學權會提供

高雄鳳山高中今舉辦82周年校慶暨園遊會，卻有上百名學生不滿學校先前在防疫議題不願溝通對話，以致今年校慶無法開放，只能關起門來自行辦理，今早大家集體穿上黑T恤抗議，學生指是「黑色幽默」，理性爭取與學校對話的權益，「絕不是來鬧的」。

今早鳳中校慶，約七成學生著黑T，戴黑色口罩出席，在操場短暫靜坐抗議，讓喜慶的日子，略顯沈重。學生們表示，先前投票結果是希望校慶園遊會能對外開放，但學校以防疫考量，拒絕對話。蔡姓主任甚至傳出在LINE對話，向學權會幹部開嗆，「我如果保留法律追訴權，你覺得如何」？

鳳山中學學權會陳姓幹部表示，這起校慶園遊會爭議，學校防疫小組一直宣稱是衛生局不同對外開放，但他們去電衛生局，求證校方與衛生局的說法，卻存有差異。大傳社詹姓女社長更表示，今天的爭執點已經不在「防疫」問題，而是校方不願意跟學生進行對話，漠視學生意見。

鳳中學權會表達三大訴求，「我們期望理性溝通，也渴望學校與我們溝通。「學生願意參與公共事務，但我們需要足夠對等的資訊。」「學生希望談話，但絕對不是伴隨著施壓的談話。」

針對學生在校慶日著黑衣抗議事，鳳中家家會長謝何興居間緩頰，肯定學生以理性的的方式表達訴求，整起事件出在時間太緊迫，無法達到完整的對話。

校長羅金盛則表示，鳳中校慶原本應在3月17日舉辦，因疫情延後一個月。特別是高三這屆學生，去年因疫情連畢業旅行都無法成行，今年校慶又無法對外開放，期待上的落差可以想見。但防疫問題不是學校的層級可以決策，基於安全考量，最終只剩不辦，或關起門來自己辦兩個選項，學校也為難。

就學生今日的抗議行動，訴求理性平和，羅金盛認為是民主的展現，相當好，日後與學生間的對話，也會尋求更好的溝通模式。

鳳中學權會表示，校慶園遊會爭議事件已不是防疫議題，而是校園「溝通對話」的課題。圖／學權會提供
鳳中學權會表示，校慶園遊會爭議事件已不是防疫議題，而是校園「溝通對話」的課題。圖／學權會提供
學權會認為，校方在防疫議題的溝通上，未尊重學生的訴求，漠視學生的聲音。圖／學權會提供
學權會認為，校方在防疫議題的溝通上，未尊重學生的訴求，漠視學生的聲音。圖／學權會提供

衛生局 疫情 口罩

延伸閱讀

防疫牛結節疹 黃偉哲：民眾不必過於恐慌

南台科大校長盧燈茂獲嘉義高中傑出校友 嘉中校慶頒獎

陽明交大校慶 施振榮發起喜馬拉雅計畫

陽明交大首屆畢業校友校慶日 施振榮發起喜馬拉雅計畫

相關新聞

第二過港隧道 6月招標委外評估

高雄市交通局向交通部爭取1200萬元進行第二過港隧道做可行性評估，初步擬定了「漁港北山路」和「擴建路」兩條路線，且將與過...

維護金門慈湖濕地生態 國家公園加強非法漁網移除

金寧鄉的慈湖濕地蘊含豐富的魚、蝦等水生生物，長年吸引許多水鳥在此棲息覓食，更是許多候鳥度冬的重要棲息地，為著名之賞鳥勝地...

機車違停檢舉量驚人陳其邁下決策 數千筆有機會翻案

高雄市三民二分局轄區今年1至3月機車遭檢舉違停案高達8219件，鄰里間對立升高，民怨沸騰，警察也苦不堪言，影響處理其他治...

環島鐵馬遊程結合觀光　屏南場串連特色珍珠亮點

交通部觀光局環島自行車道升級4年計畫，將今年定調為「自行車旅遊年」，整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、自行車、食宿遊...

影／鳳山高中82周年校慶 上百名學生著黑衣爭對話權

高雄鳳山高中今舉辦82周年校慶暨園遊會，卻有上百名學生不滿學校先前在防疫議題不願溝通對話，以致今年校慶無法開放，只能關起...

岡山大樓工地日夜施工 居民抗議噪音擾人住家地層下陷

高雄客運公司岡山站用地出售建屋，去年起改建大樓引發住戶抗議。今天上午，數十名住戶舉布條抗議建設公司，工地日夜施工產生的巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。