影／鳳山高中82周年校慶 上百名學生著黑衣爭對話權

高雄鳳山高中今舉辦82周年校慶暨園遊會，卻有上百名學生不滿學校先前在防疫議題不願溝通對話，以致今年校慶無法開放，只能關起門來自行辦理，今早大家集體穿上黑T恤抗議，學生指是「黑色幽默」，理性爭取與學校對話的權益，「絕不是來鬧的」。

今早鳳中校慶，約七成學生著黑T，戴黑色口罩出席，在操場短暫靜坐抗議，讓喜慶的日子，略顯沈重。學生們表示，先前投票結果是希望校慶園遊會能對外開放，但學校以防疫考量，拒絕對話。蔡姓主任甚至傳出在LINE對話，向學權會幹部開嗆，「我如果保留法律追訴權，你覺得如何」？

鳳山中學學權會陳姓幹部表示，這起校慶園遊會爭議，學校防疫小組一直宣稱是衛生局不同對外開放，但他們去電衛生局，求證校方與衛生局的說法，卻存有差異。大傳社詹姓女社長更表示，今天的爭執點已經不在「防疫」問題，而是校方不願意跟學生進行對話，漠視學生意見。

鳳中學權會表達三大訴求，「我們期望理性溝通，也渴望學校與我們溝通。「學生願意參與公共事務，但我們需要足夠對等的資訊。」「學生希望談話，但絕對不是伴隨著施壓的談話。」

針對學生在校慶日著黑衣抗議事，鳳中家家會長謝何興居間緩頰，肯定學生以理性的的方式表達訴求，整起事件出在時間太緊迫，無法達到完整的對話。

校長羅金盛則表示，鳳中校慶原本應在3月17日舉辦，因疫情延後一個月。特別是高三這屆學生，去年因疫情連畢業旅行都無法成行，今年校慶又無法對外開放，期待上的落差可以想見。但防疫問題不是學校的層級可以決策，基於安全考量，最終只剩不辦，或關起門來自己辦兩個選項，學校也為難。