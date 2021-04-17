岡山大樓工地日夜施工 居民抗議噪音擾人住家地層下陷

高雄客運公司岡山站用地出售建屋，去年起改建大樓引發住戶抗議。今天上午，數十名住戶舉布條抗議建設公司，工地日夜施工產生的巨大噪音讓居民痛苦不已，且有住家地板龜裂、地層下陷達15公分之深，不滿建商未做好施工防護措施。警方到場維持秩序，今日工地停工，抗議平和落幕。

上午10點左右，鄰近岡山警分局的大馬路旁出現一群抗議民眾，民眾舉布條，抗議某建設公司是無良建商。劉姓、鄭姓等多名住戶說，工地不分晝夜趕工，早上7點到晚上12點都在施工，連假日也不休息，有時三台挖土機同時鑽地作業，震耳欲聾的噪音讓人抓狂，至少有70戶日夜不得安寧。

除噪音擾人外，緊鄰工地的房子地面與牆壁出現龜裂，裂縫大到整個手掌可以放進去。劉姓住戶說，去年建地開工後十分吵雜，更誇張的是，自家房子與隔壁住屋接縫處出現裂縫，前棟與後棟地面顯著落差，聘請土木技師公會人員到府檢測，地層下陷達15公分深，工地人員態度高傲，沒有誠意解決問題。

住戶代表劉志剛表示，建商沒做好施工防護措施，且現有法律過於寬鬆，環保局開單不痛不癢，居民要求假日停工，更要出面解決房屋地板傾斜、龜裂及地下室滲水等問題。