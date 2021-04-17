浯島城隍文化觀光季24日揭幕 金門邀民眾逗陣

「3月瘋媽祖，4月迓城隍」，2021金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季24日開跑，當天將出動8節蜈蚣座在後浦小鎮踩街遊行，金城鎮長李誠智歡迎民眾、遊客一起迎城隍、逗熱鬧。

李誠智表示，今年是浯島邑主城隍遷治341週年，每年農曆4月12日迎城隍，是慶祝浯島城隍遷治紀念日，保有閩南傳統廟慶特色，2013年入選「宗教百景」，同年並由文化部指定為離島地區第一個國家「重要民俗」。

迎城隍是金門島上最大的民俗慶典，本地及旅外遊子都會回鄉參與，其中保有閩南宗教慶典特色的迎城隍遶境，例如金門特有的輦轎、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等，展現居民的投入程度與認同感。

去年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，迎城隍活動縮小舉辦，李誠智指出，今年疫情趨緩，恢復往日規模；最近金門蜈蚣座、輦轎還首次搬上國際郵輪，遊客在郵輪上直接體驗最具金門特色的傳統人力蜈蚣座及輦轎，為跳島郵輪金門行增色，也為迎城隍系列活動揭開序曲。

今年農曆4月12日落在國曆5月23日，是慶祝浯島邑主城隍遷治341週年的「正日」，在此之前，5月8日晚上將有四境藝陣踩街大遊行，除了後浦四境陣頭，其他鄉鎮陣頭也將齊聚後浦街道，到時鑼鼓聲、電子音樂將此起彼落，為小鎮夜晚營造出繽紛、熱鬧的嘉年華會氣氛。

「正日」前一天，5月22日下午3時30分登場的「蜈蚣座親子嘉年華踩街活動」，是迎城隍系列活動亮點，將有長達66節、搭載132名孩童的人力肩扛蜈蚣座遶行後浦小鎮。

親子蜈蚣座將於5月4日開放線上報名，正取132名妝人名額，往年都在半小時左右「秒殺」。詳細報名方式，請鎖定「金城今晨」粉絲專頁公告。