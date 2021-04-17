翻轉原鄉式微的山中經濟 牡丹鄉打造自有林下經濟品牌
屏東縣原民牡丹鄉九成被森林覆蓋，公所去年初向國發會提出地方創生計畫獲准，以林下經濟在屏北部落創造山中傳奇的屏東科技大學輔導團隊，繼引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，最近再導入運用國產材製作創意木信箱、拼花掛飾等「生活化木藝品」；團隊未來規畫將色小農結合部落生態旅遊，升級為結合觀光的三級產業。
牡丹鄉是屏東地理位置最南的原民鄉，因缺乏工作機會又位處山區交通不便，人口流失嚴重，前人口約5000人；鄉長潘壯志得知屏科大森林系教授陳美惠在屏北武部落以林下經濟創造山中傳奇後，去年初向國發會提出地方創生計畫獲准，輔導團隊去年以適合山區且友善環境的養雞、養蜂和段木香菇為重點產業，今年再邀兆森公司進駐設工作坊，不同領域專家先後下鄉輔導，盼逐步建立自有的林下經濟品牌，翻轉式微的山中經濟。
兆森公司經理黃世杰是屏科大木材科學與設計系碩士，他說，在牡丹鄉開設的小徑木工作坊，選用國產柳杉和台灣杉作為材料，柳杉是目前國產材產量最多、來源穩定且價格親民，台灣杉色彩豐富且為台灣特有，具耐潮濕的特性，適合作信箱門板；木信箱是生活化的木藝產品，以榫卯工法製作簡單又易入手，可以表現個人特色，放在家門前，可增加溫馨感與主人家的魅力，且它是小木屋的縮小版，可實現個人入住小木屋的情懷。
牡丹鄉長潘壯志說，原住民依山林而生，森林就是座大糧倉，族人雖不懂「林下經濟」與「混農林業」等學術性名詞，輔導團隊將段木香菇、森林養蜂、養雞和手作木藝專家帶進來後，不僅解決當地段木香菇面臨木源不足和菌種弱化問題，鄉民可依自己需要接受不同的技術輔導課程，成為種子學員，進而逐步建立自有的林下經濟品牌，既保存原有文化也可滿足生計，也讓鄉民看見未來的希望，未來集結小農力量與部落生態旅遊，再創造山中傳奇。
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