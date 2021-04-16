那瑪夏國三女生曾凱妮傳承阿嬤的味道 在技藝競賽奪冠
來自高雄那瑪夏國中的曾凱妮，受阿嬤影響，熱愛廚藝，今年參加高雄市技藝教育競賽，她以傳承「阿嬤味道的」奶油空心餅拿下食品職類烘焙冠軍，本來最大的心願是當烘焙師傅，以那瑪夏的食材做出美味麵包，讓更多人認識部落家鄉的味道。
來自偏鄉的曾凱妮，賽前在中山工商接受培訓，首次離家，很不自在，但為了夢想，堅持下來這次參與技藝教育競賽，她以阿嬤傳承的味道，做出美味的空心餅打敗群倫，在各校選手中奪下第一，她感到不敢置信，也很高興。
那瑪夏國中校長洪自強表示，那瑪夏國中在今年技藝教育競賽，拿下創校以來最好的成績，學校位在山區，距最近的高職，車程也要一個半小時，但為讓學生精進技藝，除自辦技藝教育課程，也邀職校老師到校指導，並讓同學移地到中山工商等校實地操練。這次曾凱妮拿下佳績，將成學校典範，鼓舞更多學生。
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