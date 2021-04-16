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中山青年藝術獎巡迴展 17日起移師澎湖

中央社 / 澎湖縣16日電

「2020中山青年藝術獎巡迴展」17日起首度移師至澎湖洪根深美術館特展室展出，讓離島民眾有機會看到高水準的藝術創作。

「2020中山青年藝術獎巡迴展」是由國立國父紀念館與澎湖縣政府共同主辦，今年首度移師至澎湖巡展，之後還包括彰化與高雄等縣市。

澎湖文化局表示，中山青年藝術獎巡迴展自17日起至5月16日止，在澎湖洪根深美術館特展室展出，作品有水墨、書法及油畫三類，精選前三名及佳作得獎作品共計24件，並有國立台灣交響樂團以音樂為展出作品導聆，豐富藝術饗宴。

洪根深美術館17日除了有中山青年藝術獎巡迴展外，藝術獎評審團教授蘇憲法、教授洪根深及水墨類中山獎得主陳仕航等人也將有跨世代藝術家暢談創作理念。

澎湖 青年 美術館

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