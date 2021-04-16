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高雄加盟展一連三天登場 微型無人商店詢問度高

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
後疫情時代來臨，微型無人商店備受關注，尤其是無須人力的純水供水站詢問度高。記者劉學聖／攝影
後疫情時代來臨，微型無人商店備受關注，尤其是無須人力的純水供水站詢問度高。記者劉學聖／攝影

台灣連鎖加盟創業大展高雄展今天起一連三天在高雄展覽館登場，參展的廠商有數十家攤位，其中後疫情時代來臨，微型無人商店備受關注，隨著5G時代來臨，首度展出RFID自助冷藏超市、自動軌道售貨機、冰淇淋手臂等微型無人商店，以及針對節省人力推出的智慧萬能蒸烤箱、自動結帳、智慧洗烘店等開店設備，還有無須人力的純水供水站及自助洗衣店等等。4天人潮可望破10萬人，帶動1萬個就業機會、創造20多億產值，預料可為高雄創造1500個店家。

台灣連鎖加盟策進協會理事長吳永強指出，這次參展廠商包羅萬象，有最夯的無人商店、自動超市、各式無人機台、手搖飲、火鍋及早午餐加盟體系，高市經發局副局長高鎮遠表示，高雄市就業人口135萬，其中有6成是服務業。去年開始零售業銷售額呈現成長態勢，連鎖加盟也形成新零售的商業模式，創造人潮及錢潮。

手搖飲市場一直是加盟業者兵家必爭之地，其中來自南投的TEA TOP第一味，在高雄只有兩家店。創辦人楊國珍指出，每間店平均月收36萬元，看好高雄商業發展，預計開拓3至5家店，此外還有早午餐店業者推出創意料理，更拉長營業時段來增加坪效比，推出最低加盟10萬元，甚至還推出貸款0利率方案。

後疫情時代來臨，微型無人商店備受關注，尤其是智慧洗烘店等開店設備受到許多民眾詢問。記者劉學聖／攝影
後疫情時代來臨，微型無人商店備受關注，尤其是智慧洗烘店等開店設備受到許多民眾詢問。記者劉學聖／攝影
台灣連鎖加盟創業大展高雄展今天起一連三天在高雄展覽館登場，來自南投的TEA TOP第一味看好高雄商業發展，預計開拓3至5家店。記者劉學聖／攝影
台灣連鎖加盟創業大展高雄展今天起一連三天在高雄展覽館登場，來自南投的TEA TOP第一味看好高雄商業發展，預計開拓3至5家店。記者劉學聖／攝影
台灣連鎖加盟創業大展高雄展今天起一連三天在高雄展覽館登場，吸引有意創業的民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影
台灣連鎖加盟創業大展高雄展今天起一連三天在高雄展覽館登場，吸引有意創業的民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影

創意料理 火鍋

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