高雄加盟展一連三天登場 微型無人商店詢問度高

台灣連鎖加盟創業大展高雄展今天起一連三天在高雄展覽館登場，參展的廠商有數十家攤位，其中後疫情時代來臨，微型無人商店備受關注，隨著5G時代來臨，首度展出RFID自助冷藏超市、自動軌道售貨機、冰淇淋手臂等微型無人商店，以及針對節省人力推出的智慧萬能蒸烤箱、自動結帳、智慧洗烘店等開店設備，還有無須人力的純水供水站及自助洗衣店等等。4天人潮可望破10萬人，帶動1萬個就業機會、創造20多億產值，預料可為高雄創造1500個店家。

台灣連鎖加盟策進協會理事長吳永強指出，這次參展廠商包羅萬象，有最夯的無人商店、自動超市、各式無人機台、手搖飲、火鍋及早午餐加盟體系，高市經發局副局長高鎮遠表示，高雄市就業人口135萬，其中有6成是服務業。去年開始零售業銷售額呈現成長態勢，連鎖加盟也形成新零售的商業模式，創造人潮及錢潮。