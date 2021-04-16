邁字入題被批肉麻還有這一樁 陳其邁：討厭這種行為

高雄市政府人事處為公務員規畫內部英文課程名稱，將市長陳其邁名字置入課程名稱中，命名為「邁English」、「其實我美邁」等，被批是馬屁文化。市長幕僚表示，今年2月間發現此事就覺得不妥，提醒人事處長「這個英文培訓名稱太狗腿」，處長隨即要求同仁下架更正，改為中性的課程名。陳其邁也提醒各局處，現在不是選舉期，無須凸顯他個人，把事情做好更重要。

市長幕僚表示，藍營議員質疑的「邁English」、「其實我美邁」名稱其實是舊資料，但也提醒各局處別再有類似情況，現在不是選舉期間，不需要過度凸顯市長個人，要做出實績為市府團隊加分。

類似的「邁」字入題作法，在近日陳其邁赴民生醫院打疫苗時也發生，背板寫著「邁向幸福高雄市」，邁字放大當亮點，讓人很難不注意。幕僚也有與衛生局溝通，要求下次要避免類似情況，別讓新聞主題失焦或落人口實。